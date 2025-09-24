Pacheta recupera el trivote en competición con más alternativas que nunca

La visita al Burgos emplazó a Pacheta a recuperar el trivote en competición por primera vez desde las tres últimas jornadas en las que dirigió ... al Granada la temporada pasada. El entrenador había apostado por dos futbolistas en la medular en las cinco primeras jornadas del campeonato, pero la vulnerabilidad rojiblanca le llevó a proteger a su equipo con tres centrales primero hasta finalmente optar por los tres hombres en el centro del campo. Casualidad o no, fue la primera vez en la que el Granada únicamente encajó un gol.

El trivote fue una de las principales apuestas de Pacheta nada más hacerse cargo del Granada. Sergio Ruiz ejerció de ancla durante la victoria en Riazor, con Manu Trigueros y Gonzalo Villar a los lados, pero el cántabro terminó perdiendo el puesto en favor de Martin Hongla durante el triunfo 'in extremis' sobre el Castellón en Los Cármenes y en la derrota que cerró el curso por la visita al Racing. El entrenador probó este sistema también en verano, de ahí que sorprendiera que no lo hubiese utilizado hasta ahora ya con puntos en juego.

En Burgos, y de nuevo con tres hombres en el centro del campo, estuvo especialmente involucrado en la ayuda a los centrales un recién llegado como Rubén Alcaraz, una de las novedades incrustado como ancla. Ya había jugado los últimos minutos en Málaga y contra el Leganés en Los Cármenes, como líbero incluso a medio camino con la zaga frente a los pepineros en el Zaidín, y esta vez actuó algo más adelantado tras verse probado también atrás en una línea de tres durante el Trofeo del Olivo amistoso con el Real Jaén. Falto de acople aún, con algunos despistes fatales como el del gol del empate de Grego Sierra en El Plantío, aun así aportó contundencia y picaresca cuando hizo falta.

Alemañ se asienta

A sus lados estuvieron Pedro Alemañ y Martin Hongla. El joven valenciano se encuentra ya más que asentado en la titularidad por sus buenas actuaciones, con iniciativa y personalidad para tirar de los suyos con balón cuando pocos parecían atreverse también en Burgos, mientras que el camerunés dejó otra de esas actuaciones fantasmagóricas y parece poco probable que vaya a repetir de inicio pronto. La gastroenteritis que apartó a Sergio Ruiz a última hora y las molestias que Luka Gagnidze mantenía en el tobillo derecho respecto al amistoso en Jaén explicaron su más o menos anecdótica reaparición.

Lo normal es que Sergio Ruiz recupere la titularidad este domingo en Huesca salvo que acuse las consecuencias del virus estomacal que le apartó en Burgos. Sin embargo, también apura por el puesto Gagnidze, que volvió a mostrar buenas maneras en El Plantío pese a cometer algún exceso de confianza. Quien parece seguir sin opciones de inicio es Manu Trigueros, indiscutible hasta Málaga, aunque este pasado lunes volviera a tener minutos al menos apenas para el tiempo añadido ya.