Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rubén Alcaraz despeja un balón aéreo en El Plantío. LOF

Medular del Granada

Pacheta recupera el trivote en competición con más alternativas que nunca

Rubén Alcaraz se incrusta como ancla en la medular con Alemañ y Hongla a los lados sin que Trigueros parezca tener opciones por ahora

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:41

La visita al Burgos emplazó a Pacheta a recuperar el trivote en competición por primera vez desde las tres últimas jornadas en las que dirigió ... al Granada la temporada pasada. El entrenador había apostado por dos futbolistas en la medular en las cinco primeras jornadas del campeonato, pero la vulnerabilidad rojiblanca le llevó a proteger a su equipo con tres centrales primero hasta finalmente optar por los tres hombres en el centro del campo. Casualidad o no, fue la primera vez en la que el Granada únicamente encajó un gol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en La Gabias
  5. 5 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  6. 6

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  7. 7

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  8. 8 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  9. 9

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  10. 10 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheta recupera el trivote en competición con más alternativas que nunca

Pacheta recupera el trivote en competición con más alternativas que nunca