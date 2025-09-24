Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rondo en la Ciudad Deportiva del Granada con Sergio Ruiz como comodín en el centro. J. I. C.

Entrenamiento del Granada

Sergio Ruiz deja atrás su gastroenteritis

El equipo vuelve al trabajo sin Bouldini todavía y sin Sola, Casadesús ni Alemañ tampoco

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:50

Sergio Ruiz volvió a entrenar con el Granada este miércoles con motivo de la primera sesión ya de cara a la visita al Huesca del ... próximo domingo (21.00 horas). El centrocampista cántabro dejó así atrás, al menos aparentemente, el proceso gastrointestinal que le apartó a última hora del partido en Burgos pese a viajar con el resto de sus compañeros.

