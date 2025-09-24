Sergio Ruiz deja atrás su gastroenteritis

Sergio Ruiz volvió a entrenar con el Granada este miércoles con motivo de la primera sesión ya de cara a la visita al Huesca del ... próximo domingo (21.00 horas). El centrocampista cántabro dejó así atrás, al menos aparentemente, el proceso gastrointestinal que le apartó a última hora del partido en Burgos pese a viajar con el resto de sus compañeros.

Sergio Ruiz, de hecho, ejerció de comodín en el centro durante uno de los rondos con dos equipos y normas que integró buena parte del entrenamiento. El capitán del Granada en concreto tuvo muy encima a Pacheta, que también tuvo indicaciones para el resto de los participantes, con otros al margen y en rotación.

El Granada, sin descanso apenas esta semana al realizar una sesión de recuperación el martes a primerísima hora a su llegada a la Ciudad Deportiva del club, trabajó sin Moha Bouldini todavía por el pisotón que se llevó sobre un tobillo en Málaga y que ya le ha hecho perderse dos jornadas y sin Álex Sola, Pau Casadesús ni Pedro Alemañ tampoco, estos tres últimos por gestión de cargas aparentemente.

Susto de Pablo Sáenz

Se llevó un susto importante Pablo Sáenz, quien en pleno rondo sufrió un tacazo de Luka Gagnidze sobre la rodilla izquierda que le produjo una herida. El extremo, suplente en Burgos, se reincorporó aun maltrecho al ejercicio. Durante la sesión lució cintas sobre su rodilla derecha Loïc Williams, quien también se quedó en el banquillo en El Plantío.