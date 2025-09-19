Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta, junto a Loïc Williams en La Victoria. Juan Pedro Sánchez

Protagonistas en el GGranada

Pacheta: «Estoy tan enfadado como la afición; esto tiene que doler»

«No puede ser que encajemos dos o tres goles en cada partido porque así es muy complicado ganar», lamenta Manu Lama

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Jaén. Enviado especial

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:01

Pacheta se reconoció «tan enfadado como la afición que vino, más que preocupado» tras la derrota del Granada con el Real Jaén de Segunda RFEF ... en el Trofeo del Olivo. «No salió nada de lo trabajado; probamos muchas cosas, y salieron todas mal, pero aprenderemos mucho de esto. Nos venía muy bien este partido, pero volveremos a la base. Creo que lo jugadores quieren hacerlo bien, y que corren y luchan, pero tenemos que ser mucho más estables y contundentes y tenemos que arreglarlo de aquí al lunes», sostuvo ya de cara a la visita al Burgos.

