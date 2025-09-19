Pacheta: «Estoy tan enfadado como la afición; esto tiene que doler»

Pacheta se reconoció «tan enfadado como la afición que vino, más que preocupado» tras la derrota del Granada con el Real Jaén de Segunda RFEF ... en el Trofeo del Olivo. «No salió nada de lo trabajado; probamos muchas cosas, y salieron todas mal, pero aprenderemos mucho de esto. Nos venía muy bien este partido, pero volveremos a la base. Creo que lo jugadores quieren hacerlo bien, y que corren y luchan, pero tenemos que ser mucho más estables y contundentes y tenemos que arreglarlo de aquí al lunes», sostuvo ya de cara a la visita al Burgos.

«Una vez remontas, si cae alguna más tiene que ser para ti, pero no acabamos jugada en un saque de banda y nos marcaron», lamentó el entrenador del Granada sobre el desenlace del partido amistoso, ya camino de los penaltis. «Nos gustaría haber sido más estables en la zona de creación, porque nos desmontan muy fácil y nos generan muchas dudas que creemos tener resueltas. Probamos con un 3-5-2 para llegar de un lado a otro y la lesión de Luka (Gagnidze) nos hizo daño porque estábamos ajustados pero debíamos ser mucho más dominadores del partido», abundó. «Luka nos da pausa con balón y mucho juego al poder salir de la presión con regates y perdimos fluidez, pero debimos sobreponernos. No podemos volver a encajar estos goles. Todavía desconocemos la gravedad de su esguince de tobillo», añadió sobre el georgiano.

«El grupo estaba tocado porque seguimos cometiendo errores pese a que sabemos cómo arreglarlos, pero es que hay que estar jodidos. Esta cornada te tiene que doler», remarcó Pacheta. Preguntado por Martin Hongla, que jugó los 90 minutos al igual que Sergio Rodelas, volvió a calificarle como a «un jugador muy potente y muy bueno» al que pretende «sacarle el máximo producto hasta el último día que esté aquí, como a todos».

«Creo que tengo claro al portero de Burgos, pero vamos a ver cómo evolucionan. Tenemos dos buenos porteros, aunque ahora mismo no hay nadie estable en el equipo», dijo el entrenador del Granada sobre Luca Zidane y Ander Astralaga, que se repartieron las partes. Acerca de Baïla Diallo, ya en el banquillo, indicó que «llegará justo para el lunes pero ya entrena con el grupo tras una lesión muscular complicada de la que suele haber recaídas», sin que contemplara darle minutos en La Victoria. Sí se congratuló por los que tuvieron varios recreativistas a los que el partido «les vino muy bien aunque todavía puedan subir y bajar del filial».

Desde el vestuario

También Manu Lama se mostró crítico con el partido que hizo el Granada. «No puede ser que encajemos dos o tres goles en cada partido porque así es muy complicado ganar pero estamos centrados en lo importante, que es el partido de Burgos, y esperamos mejorar hasta entonces», compartió el central, que saltó al terreno de juego por Diego Hormigo ya en la recta final del duelo para contribuir a la reacción rojiblanca pese a presenciar también el gol definitivo del conjunto anfitrión.

«Fallamos en la presión al cambiar de sistema con tres centrocampistas esta vez y si la mejoramos, robaremos balones y dejaremos de cometer ciertos errores», analizó Manu Lama sobre esta nueva derrota del Granada en concreto. «Las cosas no nos están saliendo pero todo se basa en preparar los partidos para cambiar la dinámica y no hay otra que seguir trabajando bien durante las semanas para conseguir la primera victoria de la temporada y empezar a sumar puntos», emplazó desde ya.

«Damos las gracias a la afición una vez más porque son los que no fallan ni en el estadio ni fuera y somos nosotros los que tenemos que apretar más los dientes y dar la cara. No estamos en una buena situación, pero que tengan claro que vamos a trabajar para darle la vuelta», prometió Manu Lama a los hinchas del Granada.