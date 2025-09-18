El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF

Tampoco en la vecina Jaén pudo ganar el Granada, que sigue negado esta temporada. Los rojiblancos perdieron el Trofeo del Olivo contra un rival de ... Segunda RFEF -en la que no había marcado ni vencido aún en dos jornadas- pese a empatar dos goles sobre la bocina gracias a los tantos de Souleymane Faye y Jorge Pascual como revulsivos en dos cabezazos que acabaron desaprovechados ya durante el tiempo añadido por un tanto de Mario Martos, capitán local, que pareció Diego Armando Maradona al propiciar la diana que inauguró el marcador y firmarse las otras dos de su equipo. Ambos conjuntos salieron con suplentes al completo y fueron los titulares de los anfitriones quienes lo desequilibraron pese a la reacción rojiblanca. Pacheta, además, tuvo que cambiar a Luka Gagnidze a la media hora.

Real Jaén Morillas, Javi Moyano (Curro, m. 58), Pedro Fernández (Del Amo, m. 70), Mauro (Pavón, m. 70), Connor (Serrano, m. 90), Nacho (José Álvarez, m. 58), Manu López (Adri, m. 70), Rivera (Mario Martos, m. 58), Maroto (Lozano, m. 70), Sako (Pablo García, m. 70) y Agus Alonso (Alberto Bernardo, m. 58). 3 - 2 Granada Luca (Astralaga, m. 45), Alcaraz (Oscar, m. 45), Hormigo, Pere Haro (Loïc Williams, m. 58), Gael Joel (Pau Casadesús, m. 58), Rodelas, Trigueros (Sergio Ruiz, m. 67), Hongla, Gagnidze (Pablo Sáenz, m. 30), Cortés (Jorge Pascual, m. 67) y Arnaiz (Faye, m. 67). Goles: 1-0, m. 62: Manu López. 2-0, m. 64: Mario Martos. 2-1, m. 82: Faye. 2-2, m. 87: Jorge Pascual. 3-2, m. 90: Mario Martos.

Árbitro: Manrique Antequera (comité andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla al local Adri (m. 90) por protestar.

Incidencias: Partido amistoso correspondiente a la cuadragesimoprimera edición del Trofeo del Olivo disputado en La Victoria de Jaén ante 1.977 espectadores.

Pacheta salió con un 'once' completamente nuevo con el que insistió en los tres centrales y los carrileros pero con tres centrocampistas y dos delanteros esta vez. Diego Hormigo -uno de los que se estrenaba como titular- lideró la zaga con Rubén Alcaraz y Pere Haro a los lados y Gael Joel y Sergio Rodelas en los carriles mientras que el reinsertado Martin Hongla, Manu Trigueros y Gagnidze poblaban la medular para que Samu Cortés y José Arnaiz asumieran el ataque. En el banquillo se quedó Baïla Diallo, ya recuperado de la lesión que le apartó de las cuatro últimas jornadas tras la inauguración del campeonato con el Deportivo de La Coruña en Los Cármenes, y no viajaron ni siquiera Pedro Alemañ, Álex Sola ni Moha Bouldini.

El Granada asumió la iniciativa con balón desde el principio, con varios detalles de calidad de Gagnidze. El georgiano asistió de hecho a Hormigo a los cinco minutos tras una buenísima maniobra sobre la frontal del área y el central acertó a batir a Morillas, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego. En esa misma acción, el centrocampista se llevó un golpe sobre el tobillo derecho por el que tuvo que sacarse la bota incluso, y terminó sustituido a la media hora.

Rodelas y Gael Joel procuraron explotar la profundidad de sus carriles y buscar a Arnaiz y Cortés en el área, y fue el canterano quien al cuarto de hora probó al portero del Real Jaén con un buen frentazo picado aunque la mayoría de centros fueran en vano. El propio Cortés dejó luego un taconazo de cara a su compañero arriba, pero tampoco su disparo puso en demasiados aprietos a Morillas. Los rojiblancos salían cómodos desde atrás, con galones para Hormigo en la salida, pero luego acusaban la falta de dinamita, sin generar demasiado hasta el descanso y bastante atascados con la pelota arriba, y encima a Luca se le acumuó trabajo con sus primeras paradas a disparos desde lejos al final.

Ander Astralaga y Oscar Naasei entraron por Luca y Alcaraz tras el descanso, y el Real Jaén siguió volcado, con suspense para el portero recién ingresado en un saque de esquina en el que se quedó a media salida. El Granada seguía atacando sin claridad, falto de precisión en sus disparos Cortés y blando también en una falta directa Sáenz. Al primer carrusel de cambios, sin embargo, le siguió el gol de Manu López para inaugurar el marcador tras un disparo cruzado dentro del área tras un jugadón de Mario Martos, que luego se firmó él solito el segundo a lo Juan Palomo. Todo, en apenas dos minutos, y no hubo un tercero en seis porque Astralaga lo impidió en el mano a mano tras una pifia de Loïc Williams atrás.

Reacción efímera

El Granada jugó ya desesperado desde entonces y el Real Jaén olió la sangre para ir a por más. Astralaga tuvo que repeleler como pudo un cañonazo de Óscar Lozano desde fuera del área, que cerca estuvo de aprovechar Pablo García en plancha al rechace de no ser por un leve toque de Loïc Williams que rozó el penalti. La pujanza de Souleymane Faye como revulsivo tuvo premio con un cabezazo a centro de Pau Casadesús y cinco minutos después fue Jorge Pascual quien, también con la testa, devolviera las tablas al marcador tras un saque de esquina botado por Sergio Ruiz.

Faye siguió empeñado en rubricar la remontada sobre la bocina, con varias carreras prometedoras que no pudo concluir con precisión. Sin embargo, y cuando ya parecía que no quedaba tiempo para nada, camino de los penaltis, el Real Jaén armó una jugada fantástica y David Serrano encontró a Mario Martos de nuevo en el corazón del área para marcar a placer tras quedar Astralaga tendido sobre el terreno de juego al tratar de anticiparse al envío.