Samu Cortés intenta irse de dos futbolistas del Real Jaén. Juan Pedro Sánchez
Partido amistoso

El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF

La crónica ·

Los rojiblancos empatan dos goles sobre la bocina y lo desaprovechan durante el tiempo añadido

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Jaén. Enviado especial

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:10

Tampoco en la vecina Jaén pudo ganar el Granada, que sigue negado esta temporada. Los rojiblancos perdieron el Trofeo del Olivo contra un rival de ... Segunda RFEF -en la que no había marcado ni vencido aún en dos jornadas- pese a empatar dos goles sobre la bocina gracias a los tantos de Souleymane Faye y Jorge Pascual como revulsivos en dos cabezazos que acabaron desaprovechados ya durante el tiempo añadido por un tanto de Mario Martos, capitán local, que pareció Diego Armando Maradona al propiciar la diana que inauguró el marcador y firmarse las otras dos de su equipo. Ambos conjuntos salieron con suplentes al completo y fueron los titulares de los anfitriones quienes lo desequilibraron pese a la reacción rojiblanca. Pacheta, además, tuvo que cambiar a Luka Gagnidze a la media hora.

