Una 'operación salida' urgente para el Granada CF en posición de debilidad

La 'operación salida' adquiere rasgos de urgencia para el Granada si desea evitar un nuevo bochorno e inscribir a sus cuatro últimos fichajes: Souleymane Faye, ... José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo. Nadie oficialmente precisa de cuánto es el exceso que le impide maniobrar, pero fuentes externas consultadas advierten de que al menos con el traspaso, en unas condiciones razonables, de uno de los cuatro futbolistas en el escaparate –Lucas Boyé, Shon Weissman, Martin Hongla o Stoichkov–, el club tendría margen para apuntar a los excluidos. Todo lo que se genere a posteriori daría para otros movimientos en el mercado, como ansía el propio Pacheta.

La lesión de Boyé ha interferido en la venta de un delantero que mantiene cierta cotización. El Alavés puja fuerte por él y, según fuentes del mercado, estuvo a punto de zanjarse en las horas previas al partido, por lo que queda por ver la evolución del asunto conocida la posición de aparente debilidad de los rojiblancos, que puede conllevar que se dilaten las negociaciones aunque esté cerca. El Rayo aguarda su oportunidad con menos intensidad y parece diluirse la alternativa del Elche, que conserva un 30% de los derechos del argentino. El Granada pagó unos seis millones por el 70% del pase.

El colapso de la marcha de Weissman al Fortuna Düsseldorf, que según Bild dejaba 500.000 euros, habría evitado los problemas acaecidos, pero aquellos mensajes en redes, por los que se le acusó de delito de odio contra los gazatíes, aún le pasan factura. Su salario, según pudo saber IDEAL, bajó a 600.000 euros este curso, pero sigue siendo una cuantía alta. Por ahora, no hay novedad del interés del Wolfsberger austriaco, el equipo en el que triunfó antes de llegar al Valladolid.

No terminó de avanzar lo de Stoichkov al Al-Wakrah, que nunca formalizó una posible oferta que solo se barajó por 2,2 millones, como contó IDEAL, pero que en sus misivas apenas solicitó la cesión del gaditano. Lo de Hongla al Aris de Salónica también se enfrió, entre otras cosas por las pegas del camerunés para irse a Grecia. Insua, por su parte, sabe del interés del Zaragoza, pero habrá que ver cuánto está dispuesto a 'perdonar' del año que le queda de contrato. Por ahora, no lo suficiente.

En esta tesitura es normal la especulación en Albacete al respecto se sacar a Pablo Sáenz por un traspaso medido ante la falta de liquidez nazarí. El Granada rechaza este supuesto porque el futbolista sí cuenta y lo que desea es iniciar el proceso de renovación a partir de septiembre. Si hay giros, está por ver.