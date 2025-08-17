Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Weissman suspira. J. M. B.

Granada CF

Una 'operación salida' urgente para el Granada CF en posición de debilidad

El Alavés, al acecho con Boyé, clave para inscribir a los cuatro futbolistas pendientes

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:55

La 'operación salida' adquiere rasgos de urgencia para el Granada si desea evitar un nuevo bochorno e inscribir a sus cuatro últimos fichajes: Souleymane Faye, ... José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo. Nadie oficialmente precisa de cuánto es el exceso que le impide maniobrar, pero fuentes externas consultadas advierten de que al menos con el traspaso, en unas condiciones razonables, de uno de los cuatro futbolistas en el escaparate –Lucas Boyé, Shon Weissman, Martin Hongla o Stoichkov–, el club tendría margen para apuntar a los excluidos. Todo lo que se genere a posteriori daría para otros movimientos en el mercado, como ansía el propio Pacheta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  2. 2

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  3. 3

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  4. 4

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  5. 5

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas en la Costa y obliga a desalojarlas
  6. 6

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  7. 7 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  8. 8 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  9. 9 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  10. 10

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una 'operación salida' urgente para el Granada CF en posición de debilidad

Una &#039;operación salida&#039; urgente para el Granada CF en posición de debilidad