Colas antes del encuentro para compra de entradas y solucionar problemas con los abonos. J. M. B.

Granada CF

La reducción de personal e incidencias con los abonos aumentan el malestar

Aficionados señalanlas colas interminablesen los accesos ante el Deportivo entre otras gestiones del cluben entredicho

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:35

Son tiempos de ahorro en el Granada en todos los ámbitos y esto se acusa en algunas incidencias sufridas por los abonados en torno al ... partido del sábado. Los ánimos no se apaciguaron tras la impresión que se llevaron algunos de ellos en el torneo de presentación, en el cual el estadio presentó un aspecto especialmente sucio, tanto en los asientos como en algunos baños, además de mostrar un césped en mal estado, cuya situación apenas ha mejorado con respecto a ese encuentro. Así, se pudieron apreciar algunas calvas entre el verde, acusado en la banda de las áreas técnicas.

