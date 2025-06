Neva se despide de la afición del Granada por carta: «No me han dejado hacerlo de otra manera»

Ángel Mengíbar Granada Lunes, 30 de junio 2025, 14:12 | Actualizado 14:44h. Comenta Compartir

Carlos Neva se despidió con una misiva de la afición del Granada tras ocho temporadas como rojiblanco. El lateral y capitán del primer equipo, ya ... libre al finalizar junio al no ampliarse su contrato, dejó un 'recado' al club. «Una carta no era la forma que ambos merecíamos de despedirnos, pero no me han dejado hacerlo de otra manera», explica el propio Neva en dicho escrito.

Astralaga: «Tengo ganas de jugar en Los Cármenes» José Arnaiz ve con buenos ojos el interés del Granada para su nuevo proyecto «El día que llegué a Granada jamás pensé que esta ciudad y este club se convertirían en lo que hoy son para mí. Llegué siendo un niño con ilusiones, con sueños por cumplir y unas expectativas que con el tiempo se superaron con creces», arranca el comunicado del gaditano. «Por el camino, personas que han marcado mi vida, partidos que quedarán grabados en la historia de este club y momentos que me emociona recordar.», prosigue. Sobre su marcha, abunda: «Por suerte o por desgracia la vida son ciclos y ser consciente de que todo acaba hace que lo vivas todo con más pasión». Para finalizar, Nevad destaca: «Podré decir con orgullo que soy del Granada y que Granada es mi casa. Allá donde vaya te llevaré conmigo. Gracias y eterna lucha». Consultado al respecto de lo apuntado por Neva, desde el Granada se argumenta que al jugador se le ofreció hablar en público en reiteradas ocasiones pospartido o para medios de comunicación que solicitaron entrevistas con él en los últimos meses, pero que denegó todas salvo la del programa televisivo de Canal Sur 'Gol a Gol'. En el momento en el que se le trasladó su no continuidad, la entidad quiso hacer algo especial con él debido a la trascendencia de su figura, pero el jugador no se mostró por la labor, se subraya. Aun así, el Granada difundió un comunicado al margen del resto de futbolistas que no han continuado en el equipo esta temporada con respecto a la anterior, con énfasis en su aportación deportiva. Balance Neva recaló en la entidad en 2017 para formar parte del filial, aún llamado Granada B por aquel entonces. Tras dos temporadas a buen nivel, le llegó la oportunidad de debutar con el primer equipo en 2019 de la mano de Diego Martínez. Le tocó estrenarse en Los Cármenes contra todo un Barcelona, al que consiguió cerrar su flanco izquierdo en una victoria histórica ante los culés (2-0). Más adelante, llegarían grandes momentos como las semifinales de Copa del Rey frente al Athletic o la clasificación para la Europa League, competición en la que el Granada avanzó hasta los cuartos de final en 2021 después de derrotar a grandes clubes como PSV Eindhoven o Nápoles con Neva como protagonista. La marcha del entrenador vigués marcó la caída del 'EuroGranada' a Segunda división la temporada siguiente, con el lateral lesionado de larga duración tras romperse el cruzado para más inri. Su recuperación fue de la mano del crecimiento del equipo de Aitor Karanka primero y Paco López después, que logró el título de campeón y el ascenso en 2023. Neva ya asumió dicho curso alguna capitanía, pero se establecería con el brazalete en la élite. La permanencia se descartó antes de tiempo a causa de un rendimiento colectivo nefasto en lo deportivo, con el gaditano asumiendo su nuevo regreso a Segunda este último curso. Comenzó como indiscutible en la banda zurda, pero una nueva lesión en el partido contra el Málaga en Los Cármenes le hizo perderse gran parte del campeonato. La polémica impregnó su figura durante dicho derbi, pues el futbolista marcó antes de caer y mandó callar al público ante sus críticas. Días después, pidió perdón por redes sociales. A su regreso, alternó minutos con Miguel Ángel Brau. En la etapa de Pacheta fue titular, con un contratiempo en el último partido con su expulsión en Santander a las puertas del descanso.

