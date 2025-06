José Arnaiz ve con buenos ojos el interés del Granada para su nuevo proyecto

Como pasó con Souleymane Faye, el Granada mantiene el interés de reforzar su ataque el curso que viene con José Arnaiz al igual que en ... el mercado invernal, un movimiento que seduce al propio jugador, como pudo saber IDEAL. El entorno del futbolista reconoció a este diario que el talaverano, de 30 años, ve con buenos ojos su desembarco en Los Cármenes como agente libre tras finalizar su vínculo contractual con Osasuna este mismo lunes.

Sin embargo, el atacante tiene tentativas por parte de otros clubes interesados, como Las Palmas –recién descendido con ayuda económica de LaLiga mediante–, lo que deja entrever una elevada competencia por hacerse con sus servicios.

En base a lo apuntado por esta misma fuente, Arnaiz se siente atraído por la opción granadinista a raíz de su rol en el equipo prometido durante las negociaciones, que aún prosiguen. De ser así, el extremo firmaría como rojiblanco convencido de tener minutos a las órdenes de Pacheta, justo lo que echó en falta en la entidad rojilla la pasada campaña. Apenas sumó 211 minutos en quince encuentros de Liga y otro de Copa, una situación por la que estaría dispuesto a 'bajar' ahora a Segunda si un buen proyecto deportivo llama a su puerta.

El contacto del club rojiblanco con Arnaiz es constante estos días previos a la apertura oficial del mercado. Los nazaríes arrastran el deseo de firmar al 'ex' de Leganés o Valladolid desde enero, cuando Osasuna no le permitió salir pese a su escasa participación. Su incorporación, acompañada de buen cartel tras su paso por Primera, serviría para potenciar unos flancos rojiblancos debilitados ante las marchas de los cedidos Abde Rebbach y Giorgi Tsitaishvili, así como la de Kamil Józwiak, libre al no renovar.

De momento, Pablo Sáenz –regresado del Albacete– y Sergio Rodelas figuran como únicos extremos disponibles en el primer equipo a falta de concretarse la llegada de Souleymane Faye desde el Betis, una incorporación pendiente de pocos detalles a cambio del pago de 600.000 euros a los verdiblancos por el 50% de sus derechos.