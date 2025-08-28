Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parada del portero del Wolfsberger. Wolfsberger

El Wolfsberger que pretende a Weissman se queda fuera de Europa por penaltis

El conjunto austriaco pierde la Conference al desperdiciar en Nicosia su ventaja sobre el Omonia

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:45

El Wolfsberger austriaco que pretende el fichaje de Shon Weissman se quedó fuera de la Conference League al desperdiciar en Nicosia su ventaja mínima sobre ... el Omonia; algo que perjudica a la salida del delantero israelí del Granada. El equipo chipriota empató la eliminatoria justo antes del descanso gracias a un gol de Willy Semedo pero a la hora sufrió la expulsión con tarjeta roja directa de Maric, tras la que defendió las tablas hasta las penas máximas una vez pasada la prórroga también con un exrojiblanco como Alpha Dionkou como refresco.

