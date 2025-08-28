El Wolfsberger que pretende a Weissman se queda fuera de Europa por penaltis

Mercado de fichajesEl Wolfsberger que pretende a Weissman se queda fuera de Europa por penaltis
El conjunto austriaco pierde la Conference al desperdiciar en Nicosia su ventaja sobre el Omonia
Granada
Jueves, 28 de agosto 2025, 21:45
El Wolfsberger austriaco que pretende el fichaje de Shon Weissman se quedó fuera de la Conference League al desperdiciar en Nicosia su ventaja mínima sobre ... el Omonia; algo que perjudica a la salida del delantero israelí del Granada. El equipo chipriota empató la eliminatoria justo antes del descanso gracias a un gol de Willy Semedo pero a la hora sufrió la expulsión con tarjeta roja directa de Maric, tras la que defendió las tablas hasta las penas máximas una vez pasada la prórroga también con un exrojiblanco como Alpha Dionkou como refresco.
Un único fallo de Pink para el Wolfsberger decantó la tanda en contra del club que pretende a Weissman. Los austriacos ya habían caído en la fase previa para la Europa League con el PAOK, en casa además, y no jugarán competición continental esta temporada por tanto. Tampoco han empezado con buen pie el campeonato doméstico. Al Granada, mientras tanto, le urge dar salida al delantero israelí por su margen salarial.
