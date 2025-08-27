Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Shon Weissman, durante el último entrenamiento del Granada. Ariel C. Rojas

Mercado de fichajes

El pase del Wolfsberger a Europa condiciona la marcha de Weissman

El conjunto austriaco se juega la Conference con el Omonia Nicosia

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:17

Más allá de rastrear el mejor delantero posible, el Granada sigue pendiente de resolver la marcha de Shon Weissman para maniobrar con más margen en ... esta recta final del mercado. Al delantero israelí lo pretende el Wolfsberger, en el que explotó como goleador, pero buena parte de la operación dependerá de lo que pase en el partido que juega este jueves. El conjunto austriaco debe defender en Nicosia, a partir de las 18 horas, el gol de ventaja sobre el Omonia que se llevó de la ida de la eliminatoria previa para la Conference League.

