El pase del Wolfsberger a Europa condiciona la marcha de Weissman

Más allá de rastrear el mejor delantero posible, el Granada sigue pendiente de resolver la marcha de Shon Weissman para maniobrar con más margen en ... esta recta final del mercado. Al delantero israelí lo pretende el Wolfsberger, en el que explotó como goleador, pero buena parte de la operación dependerá de lo que pase en el partido que juega este jueves. El conjunto austriaco debe defender en Nicosia, a partir de las 18 horas, el gol de ventaja sobre el Omonia que se llevó de la ida de la eliminatoria previa para la Conference League.

El Wolfsberger viene de caer apeado de la clasificación para la Europa League por el PAOK y se juega su última opción por disputar competición continental esta temporada. En la ida empezó perdiendo por un gol al cuarto de hora, pero empató antes del descanso y le dio la vuelta al marcador ya sobre la bocina. En el campeonato regular, por su parte, no ha empezado como desearía al sufrir dos derrotas en casa pese a ganar su único partido a domicilio por ahora.

El Granada espera dar salida a Weissman en esta ocasión después de tenerlo ya hecho por medio millón de euros con el Fortuna Düsseldorf alemán. La movilización de sus aficionados por sus comentarios contra Palestina tumbaron la operación. En el Wolfsberger, sin embargo, se le idolatra.