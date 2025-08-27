Opciones que están en el radar del Granada por ahora

El Granada, como todos los demás equipos de Segunda división, apura los últimos días del mercado de fichaje estival para completar la mejor plantilla posible. ... El club rojiblanco tiene dos prioridades marcadas, las de un centrocampista y un delantero, aunque permanezca atento a otras opciones siempre y cuando lo permita su límite salarial. Ya han trascendido los nombres de varios futbolistas, pero no serán los únicos.

IDEAL pudo saber ya que Unai Vencedor, centrocampista del Athletic, sería uno de los candidatos para el perfil del centrocampista deseado. El futbolista se encuentra en la rampa de salida bajo la fórmula de la cesión, como en las dos temporadas anteriores que pasó en Segunda división con el Eibar y el Racing, pero posee una ficha alta y quiere apurar sus opciones en Primera. En la categoría de plata también le pretenden Córdoba, Málaga y Zaragoza.

Para el ataque también se vinculó al Granada ya con Mohamed Bouldini, Carlos Espí o Etienne Eto'o, este último adelantado por IDEAL. Los tres, en principio, también bajo préstamo del Deportivo de La Coruña, Levante y Rayo Vallecano, respectivamente. La opción del hijo del mítico delantero del Barcelona entre otros clubes, sin embargo, se habría desinflado al buscarse un perfil con más bagaje en Segunda división tras la venta de Lucas Boyé al Deportivo Alavés.

La salida de Boyé y la rescisión de Pablo Insua aliviaron el tope salarial del Granada como para inscribir a sus cuatro últimos fichajes a horas de la visita al Eibar en la jornada anterior. Sin embargo, los rojiblancos han de resolver todavía alguna marcha más, probablemente la de Shon Weissman, para maniobrar con más margen.

El Granada ha estado atento a Urko Izeta, que tampoco cuenta para el Athletic pese a que su gran temporada pasada en el Mirandés, aunque es posible que aguante hasta invierno o espere mercado en Primera. En los próximos días trascenderán más nombres de la lista, de forma más o menos fundada, también en función de los movimientos que se produzcan en la máxima categoría sobre todo. Al menos once equipos de Segunda buscan delantero.

Movimientos en Segunda

En cuanto a movimientos de otros clubes en Segunda división, el Almería habría cerrado al delantero brasileño Thalys, por cerca de seis millones de euros al Palmeiras de acuerdo al periodista Fabrizio Romano; y al Cádiz y al Huesca los relacionan con el nigeriano David Ankeye, del Genoa, y con el italiano Luca Moro, del Sassuolo mientras que el Ceuta habría ganado a la Cultural Leonesa la puja por la cesión del delantero Marcos Fernández, en el Espanyol tra acabar contrato con el filial del Betis. El Valladolid, por su parte, intenta colocar a Marcos André en el Damac Club de Arabia Saudí y el Cádiz busca acomodo a Rubén Sobrino, Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante. Los amarillos acaban de firmar al extremo Iuri Tabatadze, georgiano del Iberia 1999 de su país; y el Huesca al también extremo Daniel Luna, cedido por el Mallorca.