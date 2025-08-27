Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Unai Vencedor, durante un entrenamiento con el Athletic. El Correo

Mercado de fichajes

Opciones que están en el radar del Granada por ahora

Vencedor es una en cuanto a centrocampistas mientras que Bouldini, Espí y Eto'o se mantienen para el ataque

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:32

El Granada, como todos los demás equipos de Segunda división, apura los últimos días del mercado de fichaje estival para completar la mejor plantilla posible. ... El club rojiblanco tiene dos prioridades marcadas, las de un centrocampista y un delantero, aunque permanezca atento a otras opciones siempre y cuando lo permita su límite salarial. Ya han trascendido los nombres de varios futbolistas, pero no serán los únicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  4. 4

    La salud del futuro llega a Juventud
  5. 5 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»
  8. 8 Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos
  9. 9

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  10. 10

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Opciones que están en el radar del Granada por ahora

Opciones que están en el radar del Granada por ahora