Shon Weissman sonríe antes de uno de sus últimos entrenamientos con el Granada. Ariel C. Rojas

Mercado de fichajes

Oficial: Shon Weissman deja el Granada

El delantero apunta al Maccabi de Tel Aviv en su país finalmente al caérsele la opción del Wofsberger

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:03

Shon Weissman se va finalmente del Granada. El club se limitó a comunicar la finalización de su etapa, que por contrato expiraba el 30 de ... junio de 2026, y el delantero israelí apunta ahora al Maccabi de Tel Aviv en su país al caérsele la opción del Wolfsberger austriaco en el que explotó como goleador por su eliminación en la fase previa de la Conference League. Costó tres millones de euros tras el ascenso de 2023, al ejecutarse la opción de compra obligatoria con esa condición que incluyó su cesión desde el Valladolid, y apenas aportó seis goles en 52 partidos; todos lejos de Los Cármenes, donde se quedó por marcar pese a disfrutar de once titularidades.

