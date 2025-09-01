Oficial: Shon Weissman deja el Granada

Shon Weissman se va finalmente del Granada. El club se limitó a comunicar la finalización de su etapa, que por contrato expiraba el 30 de ... junio de 2026, y el delantero israelí apunta ahora al Maccabi de Tel Aviv en su país al caérsele la opción del Wolfsberger austriaco en el que explotó como goleador por su eliminación en la fase previa de la Conference League. Costó tres millones de euros tras el ascenso de 2023, al ejecutarse la opción de compra obligatoria con esa condición que incluyó su cesión desde el Valladolid, y apenas aportó seis goles en 52 partidos; todos lejos de Los Cármenes, donde se quedó por marcar pese a disfrutar de once titularidades.

Weissman llevaba en la rampa de salida del Granada desde el principio del verano por su alto salario, como Martin Hongla, como claves en el margen para fichar. El club ya logró desprenderse de él durante la última jornada de mercado un año después de su fichaje al mandarlo seis meses bajo préstamo a la Salernitana de la Serie A italiana, donde también debutó con un gol en escasos minutos sin continuidad luego. Los rojiblancos llegaron a pactar medio millón por él con el Fortuna Düsseldorf alemán, pero la movilización de su afición por sus comentarios contra Palestina tumbaron la operación pese a que ya había pasado el reconocimiento médico incluso.

Como también le pasó a Hongla, reencontrarse con Pacheta después de la coincidencia previa en el Valladolid no alteró el protagonismo de Weissman. Titular de manera circunstancial contra el Deportivo de La Coruña por la inauguración del campeonato en Los Cármenes al faltar los cuatro últimos fichajes, ya se quedó sin jugar en Eibar y apenas ingresó en pleno añadido y a la desesperada frente al Mirandés; tras la derrota, se despidió de sus compañeros en el estadio. La afición del Granada apenas pudo aplaudirle el esfuerzo, algo que todos sus entrenadores le reconocieron siempre, sin más contribuciones en casa que la asistencia a Ricard Sánchez para ganar al Castellón en el último partido en el Zaidín de la temporada pasada.

Despedida

«Llegó el momento de la despedida. Llegué a este club y a esta maravillosa ciudad con la ilusión y las ganas de hacerlo lo mejor posible pero no siempre salen las coass como uno quiere o intenta. Pedir perdón por no tener el final que me hubiese gustado. Gracias por este tiempo, gracias Granada. 'Eterna lucha'», expresó Weissman a través de sus redes sociales.