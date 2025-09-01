La opción de Carlos Espí sigue abierta para el Granada

La opción de Carlos Espí sigue abierta para el ataque del Granada. El Levante de Primera división parecía reacio a dejarle salir, pero la posible ... cesión del también delantero Etta Eyong procedente del Villarreal abriría la puerta a su préstamo. El espigado punta de 20 años cuenta con otra oferta del Zaragoza además de la del Granada.

El fichaje de Espí, con todo, conllevaría su probable pérdida por el Mundial sub-20 que se celebrará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. El delantero, de hecho, participará esta semana en un doble amistoso de preparación contra Francia en Clairefontaine. Otro punta que también fue contemplado, Etienne Eto'o, recaló finalmente en el Mirandés cedido por el Rayo Vallecano.

Tanto la posible cesión de Espí como el resto de operaciones en marcha, entre ellas las de Unai Vencedor o Paul Akouokou para el centro del campo, dependen todavía de las salidas de Shon Weissman y Martin Hongla. Tanto el israelí como el camerunés se encuentran «casi para salir» como verbalizó Pacheta tras la derrota con el Mirandés, pero aún no se han consumado sus marchas.

Por Vencedor también apuesta el Málaga, en competencia con el Granada tras interesarse el Córdoba o el Zaragoza entre otros clubes de Segunda división. El club maño de hecho es el que más cerca parece de llevarse a Akouokou. En el Granada, mientras tanto, todo pasa por Weissman y Hongla.