Carlos Espí celebra un gol con el Levante la temporada pasada. Instagram de Carlos Espí

Mercado de fichajes

La opción de Carlos Espí sigue abierta para el Granada

Etienne Eto'o recala finalmente cedido en el Mirandés por el Rayo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:28

La opción de Carlos Espí sigue abierta para el ataque del Granada. El Levante de Primera división parecía reacio a dejarle salir, pero la posible ... cesión del también delantero Etta Eyong procedente del Villarreal abriría la puerta a su préstamo. El espigado punta de 20 años cuenta con otra oferta del Zaragoza además de la del Granada.

