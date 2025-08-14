Machís vuelve a Venezuela trece años después

Mercado de fichajesMachís vuelve a Venezuela trece años después
Exrojiblanco ·El extremo firma por la Universidad Central a sus 32 años y tras su cuarto descenso consecutivo a Segunda
Granada
Jueves, 14 de agosto 2025, 13:28
Darwin Machís volvió a Venezuela trece años después al enrolarse en el equipo de la Universidad Central de la Primera división de su país. El ... extremo de 32 años ya venía de desvincularse del Valladolid tras rubricar allí su cuarto descenso consecutivo a Segunda división, récord histórico en España que comparte con otro exrojiblanco como el argentino Jorge Roberto Larraz durante la década de los 60. Anteriormente bajó con el Granada en 2022, ya con el Valladolid en 2023 y con el Cádiz en 2024 para luego repetir como pucelano.
Machís, natural de Tucupita, debutó como profesional en Venezuela de la mano del Mineros de Guayana y de ahí le captó la red de Gino Pozzo, que lo mandó a Granada en 2012. El extremo vivió hasta cuatro etapas de rojiblanco, contribuyendo al 'EuroGranada' de Diego Martínez durante la última de ellas pese a figurar luego también en el posterior descenso. El equipo de la Universidad Central al que ahora llega concluyó noveno clasificado la temporada pasada.
