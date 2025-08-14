Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Darwin Machís presume del escudo de su nuevo equipo. UCV

Mercado de fichajes

Machís vuelve a Venezuela trece años después

Exrojiblanco ·

El extremo firma por la Universidad Central a sus 32 años y tras su cuarto descenso consecutivo a Segunda

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:28

Darwin Machís volvió a Venezuela trece años después al enrolarse en el equipo de la Universidad Central de la Primera división de su país. El ... extremo de 32 años ya venía de desvincularse del Valladolid tras rubricar allí su cuarto descenso consecutivo a Segunda división, récord histórico en España que comparte con otro exrojiblanco como el argentino Jorge Roberto Larraz durante la década de los 60. Anteriormente bajó con el Granada en 2022, ya con el Valladolid en 2023 y con el Cádiz en 2024 para luego repetir como pucelano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  2. 2

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  3. 3 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  4. 4 La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico
  5. 5

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  6. 6

    Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul
  7. 7

    Oficial: el Granada confirma a Diego Hormigo
  8. 8 Este pueblo de Granada cambia de Ayuntamiento a un edificio del siglo XIX porque el actual se ha quedado pequeño
  9. 9 El pueblo de Granada que celebra una fiesta en homenaje a la pipirrana
  10. 10 La revista de viajes con millones de seguidores que elige a Granada entre los mejores destinos del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Machís vuelve a Venezuela trece años después

Machís vuelve a Venezuela trece años después