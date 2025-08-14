Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Insua arma un desplazamiento de balón en largo. José Miguel Baldomero

Mercado de fichajes

El Granada baraja la salida de Pablo Insua

El club atiende ofertas por el central, con una ficha alta, con el interés del Zaragoza en caso de improbable desvinculación

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:24

El Granada baraja la salida de Pablo Insua antes de que cierre el mercado de fichajes. El club atiende ofertas por el veterano central gallego ... firmado el verano pasado, con una ficha alta al llegar libre del Sporting de Gijón con el que disputó el 'play off' de ascenso. El zaguero cuenta con interés del Zaragoza, según desveló 'El Heraldo', pero por ahora únicamente en caso de desvincularse para no tener que afrontar un traspaso y fuentes próximas al futbolista niegan esta posibilidad al encontrarse cómodo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  3. 3 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  4. 4 La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico
  5. 5

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  6. 6 Este pueblo de Granada cambia de Ayuntamiento a un edificio del siglo XIX porque el actual se ha quedado pequeño
  7. 7

    Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul
  8. 8

    Oficial: el Granada confirma a Diego Hormigo
  9. 9 La revista de viajes con millones de seguidores que elige a Granada entre los mejores destinos del mundo
  10. 10

    Granada digitaliza todos los trámites del padrón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada baraja la salida de Pablo Insua

El Granada baraja la salida de Pablo Insua