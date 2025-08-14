El Granada baraja la salida de Pablo Insua antes de que cierre el mercado de fichajes. El club atiende ofertas por el veterano central gallego ... firmado el verano pasado, con una ficha alta al llegar libre del Sporting de Gijón con el que disputó el 'play off' de ascenso. El zaguero cuenta con interés del Zaragoza, según desveló 'El Heraldo', pero por ahora únicamente en caso de desvincularse para no tener que afrontar un traspaso y fuentes próximas al futbolista niegan esta posibilidad al encontrarse cómodo.

Insua se ha quedado como el cuarto central entre las preferencias de Pacheta, que tiene a Manu Lama y Loïc Williams por titulares con Oscar Naasei como alternativa siempre y cuando no tenga que tapar el lateral derecho. El entrenador, además, mantiene en dinámica al recreativista Seydou Fall desde su incorporación en plena pretemporada y ahora cuenta también con el recién firmado Diego Hormigo pese a su condición de lateral izquierdo. El gallego se quedó ya sin jugar el Trofeo Ciudad de Granada, probablemente tras actuar por la mañana contra el combinado sub-23 del Al Ain en la Ciudad Deportiva del club.

Titular como central por la izquierda durante las tres primeras jornadas de la temporada pasada con Guille Abascal, la irrupción de Loïc Williams sentó a Insua al punto de pasarse dos meses sin jugar hasta noviembre por distintos problemas físicos. El central reapareció curiosamente por la visita al Sporting, ya con Fran Escribá, con un excelente partido como líder de una zaga de tres futbolistas que le mantuvo de inicio hasta Navidad.

Pablo Insua solamente jugó en tres partidos de toda la segunda vuelta. Durante la vuelta con el Sporting sufrió un hematoma contusivo y cinco jornadas después protagonizó una actuación muy desafortunada durante la 'manita' en Córdoba. Desde entonces, y después de nueve encuentros sin minutos en el banquillo, ya solo saldría por la lesión de Manu Lama en El Sardinero.