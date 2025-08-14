Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Souleymane Faye posa para los aficionados del Granada durante su presentación. Ariel C. Rojas
Los cuatro fichajes del Granada que siguen por inscribir

El club cuenta con margen hasta los últimos minutos previos al partido contra el Deportivo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:14

Cuatro de los ocho fichajes del Granada en lo que va de verano siguen pendientes de inscripción en LaLiga aún de cara al estreno del ... campeonato en Segunda división contra el Deportivo de La Coruña este sábado a las 21.30 horas en Los Cármenes. El club no ha podido incluir aún en su relación de futbolistas a Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo -sin apenas tiempo este último, anunciado este pasado martes-, aunque cuenta con margen hasta los últimos minutos previos al comienzo del partido como ya le pasó con Augusto Batalla hace dos mercados de invierno para debutar frente al Cádiz también en el Zaidín.

