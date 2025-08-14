Los cuatro fichajes del Granada que siguen por inscribir

Cuatro de los ocho fichajes del Granada en lo que va de verano siguen pendientes de inscripción en LaLiga aún de cara al estreno del ... campeonato en Segunda división contra el Deportivo de La Coruña este sábado a las 21.30 horas en Los Cármenes. El club no ha podido incluir aún en su relación de futbolistas a Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo -sin apenas tiempo este último, anunciado este pasado martes-, aunque cuenta con margen hasta los últimos minutos previos al comienzo del partido como ya le pasó con Augusto Batalla hace dos mercados de invierno para debutar frente al Cádiz también en el Zaidín.

Fuentes del Granada consultadas por IDEAL admiten el hecho objetivo de que ninguno de estos tres fichajes ha sido inscrito aún y que el club no es ajeno a las dificultades que también vienen atravesando el resto de entidades del fútbol profesional español. Aun así, los rojiblancos pretenden resolverlo cuanto antes y que los futbolistas estén a disposición de Pacheta para el primer partido oficial de la temporada.

El Granada inscribió a sus primeros fichajes en LaLiga el 31 de julio, con Pau Casadesús y Baïla Diallo. El pasado 7 de agosto les siguió Pau Astralaga y, al día siguiente, Pedro Alemañ; este último, curiosamente, pese a encontrarse sancionado para la primera jornada por una expulsión con el Valencia Mestalla en Segunda RFEF la temporada pasada. No ha vuelto a formalizarse alta alguna desde entonces, pese a que Faye, Arnaiz y Pascual fueron anunciados en julio -los días 9, 17 y 30-, con Hormigo ya en agosto.

Alternativas

En caso de no poder contar con Faye, Arnaiz ni Pascual especialmente, Pacheta tendría que plantearse varias alternativas. El entrenador se quedaría sin más delanteros que Stoichkov y Shon Weissman tras la lesión de Lucas Boyé. Ambos tuvieron ya opciones de salir este verano, y por el israelí sigue interesado el Wolfsberger austriaco en el que explotó como goleador. Además, Pacheta tendría que contemplar a Sergio Rodelas por banda izquierda.