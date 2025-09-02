Oficial: el Granada logra la cesión de Luka Gagnidze sobre la bocina

Mercado de fichajesOficial: el Granada logra la cesión de Luka Gagnidze sobre la bocina
El mediocentro georgiano del Dinamo de Moscú sigue a la incorporación libre de Álex Sola, validados por LaLiga pese a que sus inscripciones no se reflejaran hasta pasada la medianoche
Granada
Martes, 2 de septiembre 2025, 00:22
El Granada apuró el mercado de fichajes estival sobre la bocina con la cesión de Luka Gagnidze, mediocentro georgiano de 22 años procedente del Dinamo ... de Moscú cuya operación desveló el portal 'Geo Team' y pudo contrastar IDEAL. Su incorporación siguió a la del extremo Álex Sola libre tras rescindir contrato con el Getafe, validados por LaLiga pese a que sus inscripciones no se reflejaran hasta pasada la medianoche. El préstamo de Gagnidze no incluiría opción de compra alguna.
Internacional absoluto con Georgia en 2023, en cuyo equipo nacional coincidió con Giorgi Tsitaishvili, Luka Gagnidze viene de estar ya cedido en el Krylia Sovétov Samara de la Premier rusa sin una sola titularidad en los ocho partidos que jugó desde marzo. El Dinamo de Moscú le captó del Dinamo Tiflis en 2021 para salir cedido al Ural ruso y el Raków polaco hasta volver y acumular 55 partidos con 29 titularidades.
Gagnidze se une a un centro del campo en el que permaneció finalmente Martin Hongla al optar el Levante por Unai Vencedor, pretendido por el Granada precisamente. El georgiano completa la medular junto a Sergio Ruiz, Manu Trigueros, Pedro Alemañ y el propio camerunés además del apoyo del recreativista Dominique Moubeke.
