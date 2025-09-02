Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luka Gagnidze disputa un balón durante un partido anterior. Dinamo de Moscú

Mercado de fichajes

Oficial: el Granada logra la cesión de Luka Gagnidze sobre la bocina

El mediocentro georgiano del Dinamo de Moscú sigue a la incorporación libre de Álex Sola, validados por LaLiga pese a que sus inscripciones no se reflejaran hasta pasada la medianoche

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:22

El Granada apuró el mercado de fichajes estival sobre la bocina con la cesión de Luka Gagnidze, mediocentro georgiano de 22 años procedente del Dinamo ... de Moscú cuya operación desveló el portal 'Geo Team' y pudo contrastar IDEAL. Su incorporación siguió a la del extremo Álex Sola libre tras rescindir contrato con el Getafe, validados por LaLiga pese a que sus inscripciones no se reflejaran hasta pasada la medianoche. El préstamo de Gagnidze no incluiría opción de compra alguna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  3. 3

    La opción de Paul Akouokou se diluye y pone rumbo a Zaragoza
  4. 4 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  5. 5

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados
  6. 6

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  7. 7

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  8. 8

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»
  9. 9

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada
  10. 10 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Oficial: el Granada logra la cesión de Luka Gagnidze sobre la bocina

Oficial: el Granada logra la cesión de Luka Gagnidze sobre la bocina