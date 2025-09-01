Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álex Sola conduce un balón perseguido por Thierry, del Valencia. AFP

Mercado de fichajes

El Granada cierra al extremo Álex Sola

El club obtiene la cesión del futbolista del Getafe, capaz de actuar como lateral derecho también

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:21

El Granada cierra el fichaje del extremo Álex Sola, según confirmó el periodista Ángel García tras avanzar IDEAL el interés del club rojiblanco por la ... cesión del futbolista del Getafe el pasado viernes. Se trata de una opción de mercado que además aporta versatilidad a la plantilla que dirige Pacheta al ser capaz de actuar como lateral derecho y volante también. La finalización del contrato de Shon Weissman habría facilitado su incorporación.

