El Granada cierra al extremo Álex Sola

El Granada cierra el fichaje del extremo Álex Sola, según confirmó el periodista Ángel García tras avanzar IDEAL el interés del club rojiblanco por la ... cesión del futbolista del Getafe el pasado viernes. Se trata de una opción de mercado que además aporta versatilidad a la plantilla que dirige Pacheta al ser capaz de actuar como lateral derecho y volante también. La finalización del contrato de Shon Weissman habría facilitado su incorporación.

Sola, revulsivo en el Getafe de José Bordalás durante su victoria en Balaídos en la inauguración de la presente temporada y sin minutos desde entonces, jugó 24 partidos la temporada pasada de los que fue titular en 16 de ellos con una asistencia durante un empate con Osasuna en el Coliseum. El extremo fue indiscutible hasta noviembre pero dejó de jugar en febrero y en mayo fue operado de una rotura parcial de menisco.

Formado en la cantera de la Real Sociedad, Álex Sola debutó en Primera división con su primer equipo en 2019 para luego marcharse cedido al Numancia en Segunda y luego contribuir al ascenso del filial 'txuri urdin' a la categoría de plata en 2021 de la mano de Xabi Alonso. Sí fue uno más de los 'mayores' en Primera al curso siguiente antes de volver a salir bajo préstamo al Alavés también en la máxima categoría, siendo titular en 18 de los 33 partidos que acumuló. El Getafe de Bordalás se lanzó a por su fichaje al verano siguiente al punto de pagar un millón de euros.

Utilidad

El fichaje de Sola aumenta la polivalencia entre los extremos al sumarse a Souleymane Faye, Pablo Sáenz, José Arnaiz y Sergio Rodelas y también permite cubrir el lateral derecho, con Pau Casadesús como único especialista más allá de la polivalencia de Oscar Naasei y la ayuda de Gael Joel desde el Recreativo. No obstante, también ha jugado alguna vez como interior en un centro del campo con tres futbolistas.