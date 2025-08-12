Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diego Hormigo controla un balón durante un partido con el Sevilla Atlético. Instagram de Diego Hormigo

El Granada contempla a Diego Hormigo para el lateral izquierdo

El futbolista de 22 años está libre al terminar su contrato como canterano del Sevilla

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 18:25

El Granada contempla a Diego Hormigo como fichaje para el lateral izquierdo, según desveló Canal Sur y pudo confirmar IDEAL. El futbolista de 22 años ... está libre al terminar contrato como canterano del Sevilla, el club en el que se formó desde cadete y hasta debutar en su primer equipo sin continuidad luego. Hormigo competiría por la titularidad con Baïla Diallo, firmado también libre del Clermont de la Ligue 2 francesa, y mandaría a Pere Haro de vuelta al Recreativo la pretemporada bajo las órdenes de Pacheta.

