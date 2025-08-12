El Granada contempla a Diego Hormigo para el lateral izquierdo

El Granada contempla a Diego Hormigo como fichaje para el lateral izquierdo, según desveló Canal Sur y pudo confirmar IDEAL. El futbolista de 22 años ... está libre al terminar contrato como canterano del Sevilla, el club en el que se formó desde cadete y hasta debutar en su primer equipo sin continuidad luego. Hormigo competiría por la titularidad con Baïla Diallo, firmado también libre del Clermont de la Ligue 2 francesa, y mandaría a Pere Haro de vuelta al Recreativo la pretemporada bajo las órdenes de Pacheta.

Hormigo viene de competir en Primera RFEF con el Sevilla Atlético, octavo clasificado en el grupo 2 la temporada pasada tras ascender el curso anterior. Disputó 32 partidos, como titular en 28 de ellos, con dos goles y dos asistencias y mostrando su versatilidad al actuar también como central y mediocentro incluso. De 2021 a 2023 disputó además la Youth League, ejerciendo también de extremo con dos tantos.

Hormigo debutó con el Sevilla en Primera división en la última jornada de la temporada 2022/23 de la mano de José Luis Mendilibar. Ocurrió con motivo de una visita a la Real Sociedad en la que fue titular pero acabó sustituido al descanso al verse amonestado justo antes. Ya le había convocado en varias ocasione ese mismo curso Jorge Sampaoli, sin darle la oportunidad finalmente.

Las siguientes apariciones de Hormigo con el primer equipo del Sevilla fueron ya con Quique Sánchez Flores hace dos campañas, citado de nuevo precisamente por su debut al frente del conjunto hispalense en Los Cármenes. No jugó entonces pero sí mes y medio después, con media hora para cerrar una victoria en Vallecas. Sin minutos con García Pimienta, Joaquín Caparrós sí le dio media hora este pasado ejercicio durante una derrota con Osasuna en El Sadar.

Relacionado con el Córdoba

A Diego Hormigo se le relacionó días atrás con el Córdoba, sin fructificar su fichaje. El conjunto califa viene de cerrar para esa posición a Ignasi Vilarrasa, también libre en el mercado después de tres temporadas en el Huesca. El curso pasado en concreto acumuló 44 partidos, titular en 41 de ellos, con ocho asistencias y un gol.