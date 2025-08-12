El Granada convoca las presentaciones de sus primeros fichajes

En Los CármenesEl Granada convoca las presentaciones de sus primeros fichajes
Baïla Diallo, Pau Casadesús, Ander Astralaga y Souleymane Faye protagonizarán este turno
Granada
Martes, 12 de agosto 2025, 18:44
El Granada convocó tanto a los medios de comunicación como a sus aficionados para las primeras presentaciones oficiales del verano este miércoles a las 20. ... 00 horas en Los Cármenes. El club comenzará con Baïla Diallo, Pau Casadesús, Ander Astralaga y Souleymane Faye; sus cuatro primeros fichajes. La recuperación del césped del estadio postergó esta puesta de largo.
La dinámica será la misma de las últimas ocasiones, sobre el césped y respondiendo algunas cuestiones de forma amena para posteriormente atender a los aficionados en la grada. A continuación, pasarán por zona mixta para atender a los medios. Ya esperan turno también Pedro Alemañ, José Arnaiz y Jorge Pascual.
