Cartel promocional del acto del Granada. GCF

En Los Cármenes

El Granada convoca las presentaciones de sus primeros fichajes

Baïla Diallo, Pau Casadesús, Ander Astralaga y Souleymane Faye protagonizarán este turno

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 18:44

El Granada convocó tanto a los medios de comunicación como a sus aficionados para las primeras presentaciones oficiales del verano este miércoles a las 20. ... 00 horas en Los Cármenes. El club comenzará con Baïla Diallo, Pau Casadesús, Ander Astralaga y Souleymane Faye; sus cuatro primeros fichajes. La recuperación del césped del estadio postergó esta puesta de largo.

