Diego Hormigo, durante el único partido que jugó con el primer equipo del Sevilla la temporada pasada. Instragram de Hormigo

Mercado de fichajes

El Granada ata a Hormigo a falta de flecos

El club reconoce que es una opción, pero otras fuentes consideran la incorporación a horas de su anuncio oficial

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 12 de agosto 2025

El Granada tiene atado el fichaje del lateral izquierdo Diego Hormigo, que desveló Canal Sur y pudo contrastar IDEAL, para las tres próximas temporadas. El ... club reconoce que es una opción, pero otras fuentes consideran la incorporación a falta de flecos que deberían resolverse en las próximas horas para su anuncio oficial. El futbolista de 22 años llegará libre tras desvincularse del Sevilla Atlético, sin continuidad en el primer equipo hispalense. Hormigo, de hecho, no se despidió del club de su vida hasta la noche de este mismo martes pasado.

