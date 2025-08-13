El Granada ata a Hormigo a falta de flecos

Mercado de fichajesEl Granada ata a Hormigo a falta de flecos
El club reconoce que es una opción, pero otras fuentes consideran la incorporación a horas de su anuncio oficial
Granada
Martes, 12 de agosto 2025
El Granada tiene atado el fichaje del lateral izquierdo Diego Hormigo, que desveló Canal Sur y pudo contrastar IDEAL, para las tres próximas temporadas. El ... club reconoce que es una opción, pero otras fuentes consideran la incorporación a falta de flecos que deberían resolverse en las próximas horas para su anuncio oficial. El futbolista de 22 años llegará libre tras desvincularse del Sevilla Atlético, sin continuidad en el primer equipo hispalense. Hormigo, de hecho, no se despidió del club de su vida hasta la noche de este mismo martes pasado.
Gracias @SevillaFC ❤️ pic.twitter.com/vRh3566rvm— diego hormigo (@di3gohormigo) August 12, 2025
Todo apunta a que Hormigo será quien se convierta finalmente en el octavo fichaje del Granada este verano. Su operación terminó anticipándose a la del portero Diego Piñeiro, también libre tras desvincularse del Real Madrid Castilla, y que podría caerse finalmente al tener otras prioridades el conjunto rojiblanco.
A Diego Hormigo se le relacionó días atrás con el Córdoba, sin fructificar su fichaje. El conjunto califa viene de cerrar para esa posición a Ignasi Vilarrasa, también libre en el mercado después de tres temporadas en el Huesca. El curso pasado en concreto acumuló 44 partidos, titular en 41 de ellos, con ocho asistencias y un gol.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.