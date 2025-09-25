Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manu Lama conduce un balón como capitán durante el partido en Burgos. Granada CF - Pepe Villoslada

Granada CF

Manu Lama consagra su salto del descarte a la capitanía

El central madrileño luce el brazalete en Burgos por primera vez como tercer responsable tras Sergio Ruiz y Manu Trigueros con la venta de Lucas Boyé al Alavés

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:19

Manu Lama consagró en Burgos su salto del descarte a la capitanía incluso en una sola temporada. El central lució el brazalete en El Plantío ... por primera vez como tercer responsable tras Sergio Ruiz y Manu Trigueros, que habían sido los encargados de llevarlo hasta ahora. Lama viene a cubrir a Lucas Boyé en esa jerarquía, tras su venta al Alavés, y pese a poseer menos antigüedad que Martin Hongla, que sí fue capitán en los amistosos de verano.

