Manu Lama consagra su salto del descarte a la capitanía

Manu Lama consagró en Burgos su salto del descarte a la capitanía incluso en una sola temporada. El central lució el brazalete en El Plantío ... por primera vez como tercer responsable tras Sergio Ruiz y Manu Trigueros, que habían sido los encargados de llevarlo hasta ahora. Lama viene a cubrir a Lucas Boyé en esa jerarquía, tras su venta al Alavés, y pese a poseer menos antigüedad que Martin Hongla, que sí fue capitán en los amistosos de verano.

Firmado por menos de 100.000 euros del Fuenlabrada como apuesta de club, Manu Lama se vio entrenando aparte incluso con Guille Abascal al no contar en los planes del entrenador sevillano, que ya tenía a otros cinco centrales en plantilla. Su reemplazo con Fran Escribá le permitió partir de cero también con respecto al resto de sus compañeros, y al fin debutó con motivo de la Copa del Rey frente al Cortes ya en octubre. Entonces, aun con buenas maneras, todavía le faltaba ritmo como para acabar los encuentros sin problemas musculares.

Manu Lama terminó la temporada con 19 partidos, titular en 15 de ellos y en nueve de forma consecutiva de enero a marzo hasta su expulsión en Tenerife. Incluso marcó dos goles, al Sporting y al Racing de Ferrol, ambos en sendos saques de esquina en Los Cármenes. Ya fue indiscutible con Pacheta en los tres partidos que dirigió en la recta final del curso, siempre con Loïc Williams a su lado y sentando a Miguel Rubio. Un rol que no ha cambiado de cara a la presente campaña.

Las dos tarjetas amarillas que Manu Lama vio en cinco minutos contra el Deportivo de La Coruña en Los Cármenes por la inauguración del campeonato le afectaron especialmente, consciente del peso que había ganado en el equipo respecto a la temporada anterior. Pacheta, sin embargo, no se lo ha cobrado y le mantiene de inicio tras suplirle Hongla en Ipurua con nefasto resultado. El sacrificio del central a la hora durante la derrota con el Leganés al encontrarse ya amonestado reabrió la posibilidad de una eventual suplencia en Burgos, pero fue Loïc Williams quien acabó en el banquillo al mantenerse Oscar Naasei en una zaga de dos hombres en esa ocasión.

Responsabilidades

Manu Lama volvió a asumir responsabilidades en la salida de balón desde atrás en El Plantío y, sobre todo, blindó el área de Luca Zidane frente a los envíos directos del Burgos. Su capacidad para perseguir a los delanteros rivales también lejos de la portería propia concedió varios robos interesantes a su equipo para que siguiera en campo contrario, una de las virtudes que le hacen indiscutible para Pacheta.

Lama, además, lideró en Burgos una defensa de la que era el miembro con más edad a sus 24 años todavía, con temple de veterano. Pau Casadesús (21), Oscar (20) y Diego Hormigo (22) le acompañaron en una línea que refleja la inexperiencia en general del equipo. Para Hormigo, además, se trataba de su primera titularidad. El sevillano actuó como lateral izquierdo en El Plantío pese a que Pacheta le prefiere de central.