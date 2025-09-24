Una suplencia sintomática para Loïc Williams en Burgos

La suplencia de Loïc Williams en Burgos resultó sintomática de su mal momento personal. El central, descartado por Pacheta al recuperar una zaga de dos ... hombres en la que sí continuaron Manu Lama y Oscar Naasei, llevaba sin quedarse en el banquillo por decisión técnica desde sus primeros partidos en el Granada aún con Guille Abascal como entrenador. Indiscutible hasta ahora también con el burgalés tras asentarse en la titularidad con Fran Escribá, ahora debe volver a ganarse el puesto.

Lejos de la versión que llegó a mostrar hace ahora justo un año, abrumadora desde lo físico, Loïc Williams viene encadenando dudas y pifias incluso en el Trofeo del Olivo amistoso con el Real Jaén que precedió a la visita al Burgos. Fue fiel reflejo de esa inseguridad repentina su autoexpulsión en Ipurua, al medir mal un balón dividido y meter la mano para impedir el avance de un rival. Ni tan fuerte ni tan rápido como parecía la temporada pasada, pese a no quejar problema físico alguno al menos a priori, el zaguero ha de recuperar su nivel desde el día a día.

Ni un minuto tuvo Loïc Williams en sus dos primeros partidos con el Granada, suplente al apostar Abascal por Pablo Insua como central zurdo con Miguel Rubio a su derecha. A una media hora durante la derrota con el Huesca en Los Cármenes, la segunda consecutiva en el Zaidín tras la del Albacete, le siguió una primera titularidad frente al Deportivo de La Coruña de nuevo allí durante la que tuvo que ser sustituido a la hora por una conmoción tras un golpe en la cabeza. Nadie le sentaría ya desde entonces, tampoco Fran Escribá, hasta la lesión muscular como lateral izquierdo en Castellón que le apartó un mes.

Fragilidad fibrilar

La fragilidad fibrilar de Loïc Williams sugirió prudencia a Escribá con su vuelta a las alineaciones, con dos suplencias pese a 'comerse' hasta parte de una prórroga en Zaragoza por la Copa del Rey luego. Una vez rehabilitado, las lesiones de Carlos Neva y Miguel Ángel Brau le urgieron como lateral con nuevas molestias ahí por las que el entrenador volvió a mimarle. Sí puedo contar con él ya con plenas garantías Pacheta para aquellas tres últimas jornadas; también en este arranque, aunque ahora sea su rendimiento el que le siente.