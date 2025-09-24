Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Loïc Williams esprinta durante un entrenamiento. Granada CF - Pepe Villoslada

Granada CF

Una suplencia sintomática para Loïc Williams en Burgos

El zaguero llevaba sin quedarse en el banquillo por decisión técnica desde sus primeros partidos aún con Guille Abascal

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:43

La suplencia de Loïc Williams en Burgos resultó sintomática de su mal momento personal. El central, descartado por Pacheta al recuperar una zaga de dos ... hombres en la que sí continuaron Manu Lama y Oscar Naasei, llevaba sin quedarse en el banquillo por decisión técnica desde sus primeros partidos en el Granada aún con Guille Abascal como entrenador. Indiscutible hasta ahora también con el burgalés tras asentarse en la titularidad con Fran Escribá, ahora debe volver a ganarse el puesto.

