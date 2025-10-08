Kirian: «El Granada ha entrado en buena dinámica»

Kirian Rodríguez, centrocampista de la UD Las Palmas, compareció este miércoles antes de viajar a Granada y tras reaparecer ocho meses después de recaer del ... linfoma de Hodgkin que padecía. «Es un rival que ha entrado en buena dinámica y creo que será un partido bastante complicado. El estadio querrá apretar, y transita bien, pero nosotros tenemos que tratar de ser dominantes», advirtió, tras desvelar que recibió llamadas de enhorabuena por su vuelta al fútbol como la del seleccionador nacional Luis de la Fuente.

«Quería que el partido durase un poco más», confesó Kirian sobre la agónica victoria de Las Palmas sobre el Cádiz este pasado domingo, durante la que ingresó ya en la recta final y antes del gol decisivo del exrojiblanco Sergio Barcia. «Protegimos el resultado y celebrar el triunfo con mis compañeros fue lo que más disfruté. Estaba muy concentrado pero al ver los vídeos en casa, con mis padres en la grada, se me saltaron las lágrimas. Estoy muy agradecido por el cariño que llevo recibimiento todo este tiempo», compartió.

En relación a la competición en sí, el centrocampista apuntó que a los suyos les viene faltando «ese punto de paciencia». «La chispa de los jugadores más determinantes se suele ver con el paso de las semanas, ya en noviembre incluso, pero venimos de hacer un partidazo», sostuvo, admitiendo que además que viene «divirtiéndose muchísimo en los entrenamientos».