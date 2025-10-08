Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Kirian Rodríguez se pone las espinilleras antes de reaparecer con el Cádiz. UD Las Palmas
Kirian: «El Granada ha entrado en buena dinámica»

«El estadio querrá apretar pero tenemos que tratar de ser dominantes», avanza tras reaparecer de su recaída de un linfoma

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:11

Kirian Rodríguez, centrocampista de la UD Las Palmas, compareció este miércoles antes de viajar a Granada y tras reaparecer ocho meses después de recaer del ... linfoma de Hodgkin que padecía. «Es un rival que ha entrado en buena dinámica y creo que será un partido bastante complicado. El estadio querrá apretar, y transita bien, pero nosotros tenemos que tratar de ser dominantes», advirtió, tras desvelar que recibió llamadas de enhorabuena por su vuelta al fútbol como la del seleccionador nacional Luis de la Fuente.

