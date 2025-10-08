Jesé Rodríguez será baja contra el Granada

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:33 Comenta Compartir

Jesé Rodríguez causará baja en la UD Las Palmas para visitar al Granada este viernes (20.30 horas). El delantero, 'ex' del Real Madrid entre otros, sufre una microrrotura en el isquio derecho que le apartará del partido en Los Cármenes como mínimo.

Jesé, de vuelta a Las Palmas tras militar en el Johor de Malasia, apenas tuvo minutos como revulsivo en tres de las ocho jornadas que van de campeonato. No tuvo ni uno solo durante la victoria contra el Cádiz del pasado domingo.