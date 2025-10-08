Jesé Rodríguez será baja contra el Granada

Lesionado en Las PalmasJesé Rodríguez será baja contra el Granada
El delantero, 'ex' del Real Madrid entre otros, sufre una microrrotura en el isquio derecho
Granada
Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:33
Jesé Rodríguez causará baja en la UD Las Palmas para visitar al Granada este viernes (20.30 horas). El delantero, 'ex' del Real Madrid entre otros, sufre una microrrotura en el isquio derecho que le apartará del partido en Los Cármenes como mínimo.
Jesé, de vuelta a Las Palmas tras militar en el Johor de Malasia, apenas tuvo minutos como revulsivo en tres de las ocho jornadas que van de campeonato. No tuvo ni uno solo durante la victoria contra el Cádiz del pasado domingo.