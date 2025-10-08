Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jesé Rodríguez, durante un entrenamiento previo. UD Las Palmas

Jesé Rodríguez será baja contra el Granada

El delantero, 'ex' del Real Madrid entre otros, sufre una microrrotura en el isquio derecho

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:33

Jesé Rodríguez causará baja en la UD Las Palmas para visitar al Granada este viernes (20.30 horas). El delantero, 'ex' del Real Madrid entre otros, sufre una microrrotura en el isquio derecho que le apartará del partido en Los Cármenes como mínimo.

Jesé, de vuelta a Las Palmas tras militar en el Johor de Malasia, apenas tuvo minutos como revulsivo en tres de las ocho jornadas que van de campeonato. No tuvo ni uno solo durante la victoria contra el Cádiz del pasado domingo.

