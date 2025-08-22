Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual posa tras firmar por el Granada. Granada CF

Granada CF

Jorge Pascual obtiene la validación de su inscripción con intriga

El delantero aparece con un certificado provisional que LaLiga elimina a los pocos minutos antes del definitivo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:33

Jorge Pascual obtuvo la validación de su inscripción como el último fichaje pendiente del Granada de cara al partido en Eibar (19.30 horas) con ... intriga y poco más de dos horas de margen. El delantero firmado del Villarreal, 'ex' precisamente de los armeros al jugar en Ipurua cedido la temporada pasada, apareció en el listado de LaLiga con un certificado provisional para luego desaparecer a los pocos minutos antes del definitivo. El alta de Pascual siguió a las de Diego Hormigo, Souleymane Faye y José Arnaiz tras oficializarse la venta de Lucas Boyé al Deportivo Alavés y la rescisión de Pablo Insua.

