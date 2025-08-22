Jorge Pascual obtiene la validación de su inscripción con intriga

Granada CFJorge Pascual obtiene la validación de su inscripción con intriga
El delantero aparece con un certificado provisional que LaLiga elimina a los pocos minutos antes del definitivo
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 16:33
Jorge Pascual obtuvo la validación de su inscripción como el último fichaje pendiente del Granada de cara al partido en Eibar (19.30 horas) con ... intriga y poco más de dos horas de margen. El delantero firmado del Villarreal, 'ex' precisamente de los armeros al jugar en Ipurua cedido la temporada pasada, apareció en el listado de LaLiga con un certificado provisional para luego desaparecer a los pocos minutos antes del definitivo. El alta de Pascual siguió a las de Diego Hormigo, Souleymane Faye y José Arnaiz tras oficializarse la venta de Lucas Boyé al Deportivo Alavés y la rescisión de Pablo Insua.
Cabe la posibilidad incluso de que Pascual actúe como titular en su vuelta a Ipurua. Tanto él como Arnaiz opositan a sentar a Stoichkov y a Shon Weissman en el ataque del Granada. También parece bastante probable que Faye siente a Sergio Rodelas por banda, y queda por comprobar si Diego Hormigo cubre la baja de Baïla Diallo en el lateral izquierdo.
