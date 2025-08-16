Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta dirige un entrenamiento del Granada. Ariel C. Rojas
A horas de debutar con el Deportivo

El Granada mantiene pendientes a sus fichajes por inscribir

El club no ha difundido aún la convocatoria para el primer partido de Liga

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:09

El Granada mantiene pendientes a sus cuatro fichajes por inscribir por sus problemas con el tope salarial de LaLiga a escasas horas ya para la ... inauguración del campeonato en Segunda división contra el Deportivo de La Coruña a las 21.30 horas en Los Cármenes. Esta coyuntura afecta en concreto a Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo, ya que en julio sí pudo formalizarse a Pedro Alemañ -sancionado para este primer partido-, Pau Casadesús, Ander Astralaga y Baïla Diallo.

