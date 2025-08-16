El Granada mantiene pendientes a sus fichajes por inscribir
El club no ha difundido aún la convocatoria para el primer partido de Liga
Granada
Sábado, 16 de agosto 2025, 15:09
El Granada mantiene pendientes a sus cuatro fichajes por inscribir por sus problemas con el tope salarial de LaLiga a escasas horas ya para la ... inauguración del campeonato en Segunda división contra el Deportivo de La Coruña a las 21.30 horas en Los Cármenes. Esta coyuntura afecta en concreto a Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo, ya que en julio sí pudo formalizarse a Pedro Alemañ -sancionado para este primer partido-, Pau Casadesús, Ander Astralaga y Baïla Diallo.
El Granada, de hecho, no ha difundido aún convocatoria alguna para el partido. Fuentes de mercado advierten a IDEAL que el club no descarta acometer algún movimiento de salida a lo largo de la tarde para ganar ese margen salarial para el propio partido contra el Deportivo, aunque la entidad no confirma este extremo. Hace siete años, con Diego Martínez como entrenador, los rojiblancos ya se quedaron por esta razón sin Alejandro Pozo para un encuentro también en casa con el Lugo tras formalizar a José Antonio Martínez y a Fede San Emeterio sobre la bocina.
