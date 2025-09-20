El Granada femenino 'sonríe' con la vuelta a casa

La vuelta a la Ciudad Deportiva 'sonrió' al Granada femenino, que logró su primera victoria del curso como local. Pese a adelantarse el Eibar con ... un tanto de Jujuba en propia, el conjunto nazarí firmó una segunda parte magistral para remontar con goles de Sonya Keefe y Lauri, por partida doble en el caso de la capitana, que terminó ovacionada. A sus 35 años, supone un ejemplo para las más jóvenes, reina de la 'eterna lucha'.

Segunda oportunidad en casa para un Granada marcado por la irregularidad pese a sus buenas sensaciones en este arranque de temporada. Tras el varapalo del estreno en Los Cármenes ante el Badalona Women, el encuentro frente al Eibar se antojaba como un momento ideal para sumar de tres con la primera vez de la afición en la nueva grada de la Ciudad Deportiva. El sol apretó con poca sombra disponible, un 'pero' aún por resolver.

En lo futbolístico, la entrenadora Irene Ferreras repitió diez posiciones del once de las pasadas jornadas. La única novedad la marcó el extremo zurdo, todavía 'vacante', sin una candidata segura, todavía en mitad de la oposición. Le tocó ocuparlo a Clara Rodríguez, lateral que ya la pasada campaña actuó como carrilera en algunas ocasiones. Le costó y no llegó a cuajar, con limitaciones en lo ofensivo para superar a su par. Sí que cortó una contra prometedora del rival, que habría supuesto prácticamente la sentencia antes del paso por los vestuarios.

El Femenino arrancó espeso, consecuencia de la maraña de piernas contrarias que le separaban de la meta defendida por Eunate Astralaga, la hermana del granadinista del cuadro de Pacheta. La portera no tuvo demasiado trabajo en el primer tiempo más allá de un disparo lejano de Miku, que a punto estuvo de colarse en sus redes tras salir desviada por una zaguera.

El Eibar tampoco gozó de una actividad frenética en ataque, más centrado en no cometer errores y en mantener el orden atrás. Patri Ojeda encontró el hueco en la zaga nazarí para recibir de Garazi libre de marca y disparar al palo corto, pero se topó con el cuerpo de Manoly Baquerizo, salvadora. El Granada sufrió a la espalda, aunque Alba Pérez contuvo las escapadas rivales con sobreesfuerzos para llegar desde el centro al carril.

Mala fortuna

El equipo de Ferreras creció, pero la fortuna seguía sin estar de su lado. Pasados los 20 minutos, Hirao y Jujuba chocaron en un balón aéreo, provocando que el balón se escapara de los guantes de la nipona y se colara dentro de sus redes, con la armera Camino remachando por si acaso. La remontada era obligada.

El varapalo tambaleó a las granadinistas en lo mental, que empezaron a ceder terreno conforme aparecieron los fantasmas de partidos pasados. No lo aprovechó el Eibar, solvente en la medular gracias a la contención de Belem, pero sin brillantez en las transiciones. La más clara murió en los pies de Clara, providencial para acabar con la jugada que apuntaba al 0-2.

Salida en tromba

Poco después, Laura Pérez estrelló la pelota en el larguero con un centro chut envenenado, pero no sería hasta la segunda mitad cuando se revertiría la situación. Las nazaríes salieron en tromba tras el descanso, con Solvoll en el extremo izquierdo. La noruega subió el nivel y el Granada incrementó sus llegadas, con mentalidad renovada tras la charla de Ferreras en el vestuario.

La primera supuso el empate, con Sonya Keefe rubricando su tercera diana del curso con un tiro cruzado ante el que nada pudo hacer Astralaga. Lauri asistió a la chilena, el primer paso hacia una actuación memorable. La capitana logró ocho minutos después el tanto de la remontada con un gran remate a un mejor centro de Postigo. La grada estalló, por fin asistente a un triunfo en su hogar.

El equipo siguió avasallando y halló premio en un penalti extraño por mano de Carla en una jugada embarullada que Barquero finalizó con un golpeo a las nubes. El cuerpo técnico local usó su 'challenge' para que la tecnología entrase en juego. Tras acudir al monitor, la colegiada no dudó y señaló la pena máxima. Por su parte, la manchega no perdonó desde los once metros para certificar el posible despegue definitivo de la 'eterna lucha' en su tercer año en la máxima categoría. El tiempo dirá.