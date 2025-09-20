Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La rojiblanca Lauri celebra su doblete ante el Eibar. GCF
Crónica

El Granada femenino 'sonríe' con la vuelta a casa

Las rojiblancas Sonya Keefe y Lauri, con un doblete, remontan al Eibar en la Ciudad Deportiva con una segunda mitad magistral

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:02

La vuelta a la Ciudad Deportiva 'sonrió' al Granada femenino, que logró su primera victoria del curso como local. Pese a adelantarse el Eibar con ... un tanto de Jujuba en propia, el conjunto nazarí firmó una segunda parte magistral para remontar con goles de Sonya Keefe y Lauri, por partida doble en el caso de la capitana, que terminó ovacionada. A sus 35 años, supone un ejemplo para las más jóvenes, reina de la 'eterna lucha'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  3. 3 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  4. 4 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  5. 5

    «Hay interés permanente en comprar el Granada»
  6. 6 Un incendio junto a un restaurante de Bib-Rambla obliga a actuar a Bomberos de Granada
  7. 7 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  8. 8 Una mujer herida tras un accidente en la Circunvalación de Granada
  9. 9

    El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros
  10. 10 Diputación de Granada convoca 12 plazas de operario para las que no es necesario tener estudios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada femenino 'sonríe' con la vuelta a casa

El Granada femenino &#039;sonríe&#039; con la vuelta a casa