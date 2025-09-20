Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, durante el partido con el Eibar. J. M. Baldomero
Irene Ferreras

«Dimos un paso adelante para romper la barrera mental de volver a encajar»

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, valora el triunfo sobre el Eibar

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:02

«Firmamos una victoria contundente sobre un rival al que resulta difícil marcarle goles. Encajar ese tanto nos dejó tocadas en lo mental, así que ... lo que más valoro es que hayamos sido capaces de reaccionar y de romper esa barrera», declaró Irene Ferreras, entrenadora del Femenino, tras vencer al Eibar por 3-1. «El 0-1 nos hizo conceder metros de campo, pero hasta ahí el equipo estuvo serio y mostró paciencia, aunque nos faltó hacer correr al rival e incoporarnos desde atrás. En la segunda parte, todo salió de cara, también por marcar el empate pronto. A veces el fútbol depende más de cómo se siente la jugadora que de la táctica en sí», añadió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  4. 4 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  5. 5 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  6. 6

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  7. 7

    El camarero que ayudó a los inquilinos en el incendio del piso de Arabial
  8. 8

    Los vecinos que solo pueden aparcar junto a la Alhambra
  9. 9 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  10. 10 Un incendio junto a un restaurante de Bib-Rambla obliga a actuar a Bomberos de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Dimos un paso adelante para romper la barrera mental de volver a encajar»

«Dimos un paso adelante para romper la barrera mental de volver a encajar»