«Dimos un paso adelante para romper la barrera mental de volver a encajar»

«Firmamos una victoria contundente sobre un rival al que resulta difícil marcarle goles. Encajar ese tanto nos dejó tocadas en lo mental, así que ... lo que más valoro es que hayamos sido capaces de reaccionar y de romper esa barrera», declaró Irene Ferreras, entrenadora del Femenino, tras vencer al Eibar por 3-1. «El 0-1 nos hizo conceder metros de campo, pero hasta ahí el equipo estuvo serio y mostró paciencia, aunque nos faltó hacer correr al rival e incoporarnos desde atrás. En la segunda parte, todo salió de cara, también por marcar el empate pronto. A veces el fútbol depende más de cómo se siente la jugadora que de la táctica en sí», añadió.

Sobre la primera victoria ante la afición, la preparadora destacó «la responsabilidad del equipo de despertar la llama. Queríamos que nos viesen amenazantes, que íbamos a por el partido. Cuando damos eso, la gente se anima y nos retroalimentamos de su apoyo. En otros partidos merecimos más sin éxito, pero estábamos gestionando bien las segundas partes. Las jugadores llegan frescas al minal, en parte por el trabajo de nuestros preparadores físicos, a los que felicito. Nos volvimos a ver por detrás en el marcador y lo afrontamos con madurez. El descanso nos dio claridad de ideas y las futbolistas pudieron aplicar soluciones».

Ferreras arrancó de inicio con Clara Rodríguez como extrema zurda en base a «tener el pie zurdo natural en esa banda para poder atacar la línea de cinco del rival y abrir el campo. Buscábamos llegar con facilidad y colgar centros laterales. Luego, con Solvoll encontramos buenas oportunidades, pero sin tanto acierto. Presenta desequilibrio y descaro, aunque le está costando adaptarse por el idioma. Tengo jugadoras válidas, cada una con sus características, y tengo que encontrar la manera de que todas aporten. A Clara había que buscarle ese rol, pero tiene que sumar experiencias para crecer».

A raíz de dicha cuestión, la madrileña trató la polivalencia de la plantilla rojiblanca. «Le doy alternativas al equipo, ya que no siempre estarán todas disponibles. Probamos para ver qué funciona y qué no. Blanca Muñoz viene de lateral, pero cuenta con explosividad para aparecer más arriba como lo hizo. Yoli Sierra no actuó en su posición natural de central, pero al acabar con tres atrás sí pudo ocupar el centro. Es muy concentrada y sabes que está siempre alerta por si el rival te busca. También Postigo puede jugar de pivote o Solvoll de mediapunta. A veces encorsetamos al jugador por su pasado, pero hay que abrirla mira para descubrir su potencial», valoró.

Ferreras también se mostró «muy contenta con la plantilla que tengo. Si están todas disponibles, tenemos armas de sobra para competir por nuestro objetivo. Soy optimista y veo el crecimiento que pueden tener, pero al final lo determinará la competición y sus dificultades» tras el cierre del mercado femenino. Para finalizar, la entrenadora se 'rindió' ante Lauri después de su soberbia actuación. «Es la guía de este barco. Me siento muy agradecida y fuerte por tener una capitana como ella. Es pura actitud y talento. Trabaja como nadie, con mucha frescura. Este año no será el de su bajón, pues tiene mucho que aportar y por disfrutar», concluyó.

Lauri Requena

También compareció Lauri, autora de dos goles y una asistencia en el encuentro. «Pudimos ganar ante nuestra afición para quitarnos el mal sabor de boca del día del Badalona. El equipo dio un paso en lo competitivo y este triunfo nos dará confianza para lo que viene. El techo lo marcarán los resultados, yo solo creo en el trabajo», relató.

Acerca de la jugada extraña del penalti, «yo lo he visto claro en directo y se lo he dicho al cuerpo técnico para que pidieran el 'challenge'. Ha sido una situación infortuita para ellas, pero la mano de la centrak estaba muy despegada. La tecnología nos permite poder revisar eso. Pude definir bien, lo que nos dio tranquilidad para los últimos minutos», terminó.