El Granada recibirá al Atlético en la Ciudad Deportiva

José Ignacio Cejudo Granada Martes, 23 de septiembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

El Granada femenino recibirá al Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva del club este domingo a las 12.00 horas y no en Los Cármenes, tal y como confirmó la entidad este martes, pese a jugar el primer equipo masculino en Huesca ese mismo día a las 21h. De esta forma, las futbolistas que ahora dirige Irene Ferreras afrontarán una segunda jornada consecutiva de Liga F -la quinta ya- en su instalación habitual de trabajo tras la remontada sobre el Eibar este pasado domingo.

Los Cármenes sí acogió el primer partido del Granada femenino en casa esta temporada, con derrota frente al Levante Badalona. El equipo de Ferreras venía de ganar a domicilio al Levante y volvió a puntuar en Alhama antes de su primera victoria ante la afición.