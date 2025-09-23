Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hirao atrapa un balón contra el Eibar en la Ciudad Deportiva. José Miguel Baldomero

Femenino

El Granada recibirá al Atlético en la Ciudad Deportiva

Liga F ·

Las rojiblancas jugarán una segunda jornada consecutiva en su instalación de trabajo este domingo a las 12.00 horas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:06

El Granada femenino recibirá al Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva del club este domingo a las 12.00 horas y no en Los Cármenes, tal y como confirmó la entidad este martes, pese a jugar el primer equipo masculino en Huesca ese mismo día a las 21h. De esta forma, las futbolistas que ahora dirige Irene Ferreras afrontarán una segunda jornada consecutiva de Liga F -la quinta ya- en su instalación habitual de trabajo tras la remontada sobre el Eibar este pasado domingo.

Los Cármenes sí acogió el primer partido del Granada femenino en casa esta temporada, con derrota frente al Levante Badalona. El equipo de Ferreras venía de ganar a domicilio al Levante y volvió a puntuar en Alhama antes de su primera victoria ante la afición.

