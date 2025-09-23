Cambian el césped de Los Cármenes entre salidas

Granada CFCambian el césped de Los Cármenes entre salidas
Como en años anteriores, el club anticipa el invierno con una nueva proporción de 'ryegrass'
Granada
Martes, 23 de septiembre 2025, 15:32
Las dos salidas consecutivas que afronta el Granada esta semana, al jugar en Huesca el próximo domingo tras empatar en Burgos este pasado lunes, llevaron ... al club a cambiar el césped de Los Cármenes ya de cara a la visita de la Real Sociedad B el sábado 4 de octubre a las 21 horas. En concreto, los empleados de la entidad rapan la semilla de verano llamada Bermuda para dejarla dormida en invierno con una nueva proporción con un 70% de 'ryegrass' de cara a las bajas temperaturas de los próximos meses.
El Granada ya ejecutó esta muda los años anteriores. El proceso pasa por un pinchado macizo de toda la superficie para airear las bases más profundas con la posterior resiembra y abonado para el crecimiento de la nueva semilla. Este es el motivo por el que el primer equipo femenino no podrá recibir al Atlético de Madrid en el estadio del Zaidín este domingo a las 12.00 horas.
