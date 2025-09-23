Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pau Casadesús chuta frente al portero del Leganés durante el último partido del Granada en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Granada CF

Cambian el césped de Los Cármenes entre salidas

Como en años anteriores, el club anticipa el invierno con una nueva proporción de 'ryegrass'

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:32

Las dos salidas consecutivas que afronta el Granada esta semana, al jugar en Huesca el próximo domingo tras empatar en Burgos este pasado lunes, llevaron ... al club a cambiar el césped de Los Cármenes ya de cara a la visita de la Real Sociedad B el sábado 4 de octubre a las 21 horas. En concreto, los empleados de la entidad rapan la semilla de verano llamada Bermuda para dejarla dormida en invierno con una nueva proporción con un 70% de 'ryegrass' de cara a las bajas temperaturas de los próximos meses.

