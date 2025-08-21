Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gael, Hongla Stoichkov y Loïc, en las instalaciones de Lezama, del Athletic. P. V. / GCF

El Granada espera 'refuerzos' en su campo maldito

El club aguarda para inscribir a jugadores pendientes con el ingreso de la venta de Boyé para intentar romper la mala racha en Ipurua, donde nunca ha ganado

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:29

Es probable que Pacheta estuviera de mejor humor mientras contemplaba el último entrenamiento de su equipo en Lezama. Tras el fiasco de la primera jornada, ... su margen de elección de futbolistas tiene visos de ampliarse. En cuanto se confirme oficialmente la salida de Lucas Boyé, que acarrea un ingreso por traspaso y el ahorro del salario más alto de la plantilla, el club podrá inscribir a jugadores pendientes. Queda por ver si a todos, a los cuatro fichajes. El Granada llegaría así con 'refuerzos' a su campo maldito. Esa especie de cementerio indio llamado Ipurua donde se le suelen aparecer todos los fantasmas y nunca ha ganado.

