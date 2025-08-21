El Granada espera 'refuerzos' en su campo maldito

Es probable que Pacheta estuviera de mejor humor mientras contemplaba el último entrenamiento de su equipo en Lezama. Tras el fiasco de la primera jornada, ... su margen de elección de futbolistas tiene visos de ampliarse. En cuanto se confirme oficialmente la salida de Lucas Boyé, que acarrea un ingreso por traspaso y el ahorro del salario más alto de la plantilla, el club podrá inscribir a jugadores pendientes. Queda por ver si a todos, a los cuatro fichajes. El Granada llegaría así con 'refuerzos' a su campo maldito. Esa especie de cementerio indio llamado Ipurua donde se le suelen aparecer todos los fantasmas y nunca ha ganado.

Hasta seis caras nuevas podrían presentar los rojiblancos, en caso de que lo económico cuadre, respecto a su anterior encuentro, la derrota por 1-3 ante el Deportivo de La Coruña. Pau Casadesús, Pedro Alemañ –bajas por otros motivos–, Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo entraron en la convocatoria con fe en optar a minutos o incluso ser titulares en algunos casos. Cada cual presenta unas circunstancias distintas.

Ampliar

Casadesús es quien parece abrirse hueco porque Insua, que no viajó, está ya a otra cosa. Aunque Pau se perdió prácticamente toda la pretemporada por lesión, salvo el amistoso inicial ante el Orlando Pirates, ya lleva días en dinámica. La baja por sanción de Lama le convierte en alternativa, ya que en su sitio natural, el lateral derecho, se encuentra un teórico central, Oscar, que pasaría a ser la pareja de Loïc. Diallo, con problemas físicos, dejaría su sitio a Pere Haro.

Otras caras nuevas

Pedro Alemañ no pudo debutar en Los Cármenes por arrastrar una roja del Valencia Mestalla, pero no está claro que esté a tope debido a que hasta el miércoles trabajó aparte y no anduvo con el colectivo. Lo cierto es que el centrocampista actúa en una demarcación nutrida con la presencia de Martin Hongla, Manu Trigueros y Sergio Ruiz. Este último, ya se haya al 100% tras esperar turno con el Dépor hasta el descanso. Pacheta, por tanto, puede barajar un sistema con dos o tres pivotes, según le convenga.

La inclusión de los 'cancelados' ampliaría el abanico de alternativas en las bandas. Souleymane Faye y José Arnaiz son, probablemente, las incorporaciones más ilusionantes hasta la fecha en el periodo estival, uno por ser una promesa que quiere confirmarse y por la que la entidad pagó traspaso. El otro, por ser el más contrastado entre las novedades, en teoría un lujo para la categoría. Faye puede caer a un costado y sentar seguramente a Rodelas, lo que colocaría a Pablo Sáenz en el perfil zurdo, aunque se alternen. Arnaiz, siempre que quepa, puede esperar al segundo tiempo, situarse como enganche o incluso caer por la banda izquierda. Variantes para el técnico burgalés si todo sale bien. Pacheta se encomendó a Stoichkov y Weissman en su vanguardia improvisada del sábado pasado. Ahora, aparte de las posibilidades que tiene en la medular, puede aparecer Jorge Pascual, un delantero por definir. Su historial refleja que es más un segundo punta que un 'nueve', pero en este contexto sería la única alternativa al israelí, quien espera acontecimientos por si se tiene que volver a mudar a Austria.

El Eibar tiene el mismo talante que siempre, aunque sesteó durante el pasado ejercicio hasta que llegó Beñat San José. Conjunto aguerrido, de juego directo, que intenta ser eléctrico en su estadio, en el que tantas veces lo pasó fatal el Granada. Pacheta intentará variar la dinámica de su escuadra y la trayectoria de los suyos en esta localidad guipuzcoana. Con un ojo en la pizarra y otro en la web de LaLiga.