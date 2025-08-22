Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El gaditano Stoichkov, en un partido con la SD Eibar. Askasibar

Granada CF

El retorno de Stoichkov y Luca al lugar de su éxito

El gaditano se hartó de marcar goles con el Eibar y el portero fue un segundo en sus temporadas bajo palos

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:08

Hay tres futbolistas del Granada que regresan al que fue su hogar, pero solo dos tienen asegurado disputar el encuentro, ambos con éxito contrastado en ... ese lugar. El que se puede quedar fuera es Jorge Pascual, con la duda de su inscripción, pero para Luca Zidane y Stoichkov será un día más que señalado. El portero francés ya visitó Ipurua junto a los rojiblancos la temporada pasada, pero para el mediapunta gaditano será la primera vez desde que salió rumbo al Alavés, en Primera división, para, unos meses después, recalar en el Granada, su club actual.

