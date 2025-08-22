El retorno de Stoichkov y Luca al lugar de su éxito

Hay tres futbolistas del Granada que regresan al que fue su hogar, pero solo dos tienen asegurado disputar el encuentro, ambos con éxito contrastado en ... ese lugar. El que se puede quedar fuera es Jorge Pascual, con la duda de su inscripción, pero para Luca Zidane y Stoichkov será un día más que señalado. El portero francés ya visitó Ipurua junto a los rojiblancos la temporada pasada, pero para el mediapunta gaditano será la primera vez desde que salió rumbo al Alavés, en Primera división, para, unos meses después, recalar en el Granada, su club actual.

Stoichkov siempre ha tenido una gran relación con el gol, algo que le llevó de la Balompédica Linese, en Segunda B, al Mallorca, en Segunda. Pero en la isla no le fue tan bien como en otras experiencias posteriores. Se hartó de meter goles en una cesión en el Alcorcón (16), lo que pareció devolverle al Mallorca en otra condición, pero contó poco y terminó en el Sabadell. El Eibar pagó un millón por sus servicios y explotó. 21 tantos en el primer curso, doce en el siguiente y otros doce en el último, acariciando el ascenso. Se fue al Alavés en busca de la Primera división, pero tampoco funcionó y decidió bajar un peldaño en el Granada, que pagó 2,5 milllones, en el que ha estado lejos de su mejor versión hasta la fecha.

Luca tampoco ha sido el ejemplo de temple que fue en sus últimas campañas en tierras vascas, en las que luchó por subir. Los rojiblancos pagaron 600.000 euros por él, su cláusula de rescisión, pero las lesiones y la competencia posterior con Mariño le alejaron del foco. Ahora, aparentemente con una competencia más modesta con Astralaga, trata de volver a ser aquel guardameta al que le marcharon tan bien las cosas en Ipurua.

Disputó el encuentro de la primera vuelta, con empate a uno al final, obra de Antonio Puertas; y se quedó en el banquillo en el de la segunda vuelta, con derrota por 0-2, marcando Corpas y Guruzeta.