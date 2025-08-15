Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diego Hormigo juega un balón durante el último entrenamiento del Granada. Ariel C. Rojas
El Granada espera al Deportivo con Lucas Boyé como único lesionado

Pau Casadesús completa una sesión en la que sigue como uno más ya Diego Hormigo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:18

El Granada completó su último entrenamiento antes de recibir al Deportivo de La Coruña en Los Cármenes este sábado (21.30 horas) con Lucas Boyé ... como único lesionado. Pau Casadesús completó una sesión en la que siguió como uno más ya el último fichaje del equipo, Diego Hormigo, integrado desde el miércoles. No obstante, la incertidumbre se posa sobre las inscripciones aún por tramitar en LaLiga de Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y el propio Hormigo más allá de la sanción que arrastra Pedro Alemañ.

