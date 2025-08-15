El Granada espera al Deportivo con Lucas Boyé como único lesionado

El Granada completó su último entrenamiento antes de recibir al Deportivo de La Coruña en Los Cármenes este sábado (21.30 horas) con Lucas Boyé ... como único lesionado. Pau Casadesús completó una sesión en la que siguió como uno más ya el último fichaje del equipo, Diego Hormigo, integrado desde el miércoles. No obstante, la incertidumbre se posa sobre las inscripciones aún por tramitar en LaLiga de Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y el propio Hormigo más allá de la sanción que arrastra Pedro Alemañ.

No tendría problemas para jugar Casadesús, siempre y cuando se lo permita el tobillo izquierdo en el que viene de sufrir un esguince. El lateral derecho lleva toda la semana probándose con el grupo de manera progresiva y apunta a la convocatoria, aunque puede ser que Oscar Naasei siga como titular en su puesto. Otro que se ejercitó con aparente normalidad, ya desde la semana pasada, fue Sergio Ruiz. Tampoco pareció acusar problema alguno Manu Lama, que faltó el martes. Permanecen en dinámica los recreativistas Gael Joel, Seydou Fall, Pere Haro, Dominique Moubeke, Mario Jiménez y Samu Cortés.

Pacheta protagonizó un momento divertido al principio del entrenamiento, cuando se animó a dirigir un amago de calentamiento entre sus futbolistas. Lo hizo con saltos y simulando caerse, despertando las risas de sus pupilos antes de arrancar la sesión.