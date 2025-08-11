El Granada envía 606 entradas al Deportivo
Los boletos quedan a la venta bajo un precio de 25 euros
Granada
Lunes, 11 de agosto 2025, 14:42
El Granada envió al Deportivo de La Coruña un total de 606 entradas correspondientes al sector para la afición visitante, según informó el club gallego, ... de cara al partido con el que ambos equipos inaugurarán el campeonato este sábado a las 21.30 horas en Los Cármenes. Los boletos quedaron a la venta bajo un precio de 25 euros, y un 40% -243- serán gestionados por su federación de peñas.
Para este primer partido de Liga, el Granada tendrá ya dispuestas las cuatro gradas supletorias de sus esquinas. El club rojiblanco sigue ya la hoja de ruta prevista para la obra de su cierre definitivo gracias a la colaboración de la Diputación con el Ayuntamiento tras la aprobación de una inédita convocatoria extraordinaria de subvenciones el pasado 25 de julio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.