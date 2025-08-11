Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Deportivo durante su última visita a Los Cármenes. Deportivo
Primer partido de Liga

El Granada envía 606 entradas al Deportivo

Los boletos quedan a la venta bajo un precio de 25 euros

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:42

El Granada envió al Deportivo de La Coruña un total de 606 entradas correspondientes al sector para la afición visitante, según informó el club gallego, ... de cara al partido con el que ambos equipos inaugurarán el campeonato este sábado a las 21.30 horas en Los Cármenes. Los boletos quedaron a la venta bajo un precio de 25 euros, y un 40% -243- serán gestionados por su federación de peñas.

