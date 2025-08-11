Comienza la fase de nuevas altas en la campaña de abonados

Afición del GranadaComienza la fase de nuevas altas en la campaña de abonados
Existe la posibilidad de que vuelvan a agotarse las plazas disponibles
Granada
Lunes, 11 de agosto 2025, 14:54
La campaña de abonados del Granada inauguró este lunes la fase de nuevas altas tras concluir las de renovaciones y cambios de asiento. Existe la ... posibilidad de que el club vuelva a agotar las plazas disponibles, como durante las dos temporadas anteriores, que concluyeron con 17.100 y 17.012 en Segunda y Primera división respectivamente. Ya no quedan citas previas para el trámite presencial.
El dato de 10.000 abonados del pasado 24 de julio sigue siendo el último oficializado por el Granada, aún en plena fase de renovaciones. La demanda alcanzó esa barrera simbólica en nueve días menos que un año atrás, algo que en parte vino a explicar la bonificación del 5% sobre el 20% de aumento generalizado de los precios.
