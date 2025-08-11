Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Granada despliegan sus bufandas antes del trofeo. Granada CF - Pepe Villoslada

Afición del Granada

Comienza la fase de nuevas altas en la campaña de abonados

Existe la posibilidad de que vuelvan a agotarse las plazas disponibles

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:54

La campaña de abonados del Granada inauguró este lunes la fase de nuevas altas tras concluir las de renovaciones y cambios de asiento. Existe la ... posibilidad de que el club vuelva a agotar las plazas disponibles, como durante las dos temporadas anteriores, que concluyeron con 17.100 y 17.012 en Segunda y Primera división respectivamente. Ya no quedan citas previas para el trámite presencial.

