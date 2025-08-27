El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo

Los aficionados del Granada reciben al autobús antes de un partido en Los Cármenes.

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:19 | Actualizado 13:31h.

El Granada no acudirá en autobús al partido contra el Mirandés de este domingo en Los Cármenes, según adelantó 'Radio Marca Granada' y pudo confirmar ... IDEAL. Según aclara el club, se trata de una decisión técnica de Pacheta al preferir que los futbolistas vayan directamente desde su casas y en sus vehículos particulares esta vez tras la activación matinal previa en la Ciudad Deportiva y la posterior comida pero sin concentrarse luego al jugarse a última hora (21.30 horas). No habrá, por tanto, recibimiento de la afición.

Noticia relacionada Faye falta en una sesión con Oscar ya de central Pacheta no había adoptado este planteamiento aún en competición, más allá del Trofeo Ciudad de Granada, pero sí en clubes anteriores. Aun así, la plantilla acudió a Los Cármenes en autobús ya con él como entrenador tanto al partido con el Castellón de la temporada pasada como al del Deportivo de La Coruña de la jornada inaugural del presente curso. Cabe la posibilidad de que Pacheta sí prefiera que su equipo se concentre y acuda en autobús a otros partidos con un horario más temprano.

