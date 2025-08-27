Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los aficionados del Granada reciben al autobús antes de un partido en Los Cármenes. Ramón L. Pérez
Sin recibimiento

El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo

Pacheta prefiere que los futbolistas vayan directamente desde sus casas esta vez

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:19

El Granada no acudirá en autobús al partido contra el Mirandés de este domingo en Los Cármenes, según adelantó 'Radio Marca Granada' y pudo confirmar ... IDEAL. Según aclara el club, se trata de una decisión técnica de Pacheta al preferir que los futbolistas vayan directamente desde su casas y en sus vehículos particulares esta vez tras la activación matinal previa en la Ciudad Deportiva y la posterior comida pero sin concentrarse luego al jugarse a última hora (21.30 horas). No habrá, por tanto, recibimiento de la afición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  2. 2

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  3. 3 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  4. 4 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»
  5. 5 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  6. 6 Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos
  7. 7 El pregón de fiestas de una inspectora de Educación cautivó a los habitantes de su pueblo de Granada
  8. 8

    La salud del futuro llega a Juventud
  9. 9

    Encuentran carteras con dinero en Íllora y Guadix y las entregan a la Policía Local: «Una tenía 1.300 euros»
  10. 10 El negocio del Zaidín que realiza instalaciones en las casas del barrio desde 1989

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo

El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo