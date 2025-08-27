Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un instante de uno de los partidillos en el entrenamiento del Granada este miércoles. Ariel C. Rojas

Entrenamiento del Granada

Faye falta en una sesión con Oscar ya de central

La baja del extremo senegalés por mera gestión de carga se suma a la de Baïla Diallo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:56

Souleymane Faye faltó en el entrenamiento del Granada este miércoles en la Ciudad Deportiva del club, abierto al completo para los medios de comunicación, por ... mera gestión de carga. La baja del extremo senegalés, que jugó todo el encuentro con el Eibar del pasado viernes, se sumó a la de Baïla Diallo. El lateral izquierdo permanecerá en torno a un mes de baja a falta de parte médico aún. Lo más reseñable de la sesión fue que Oscar Naasei trabajó ya como central de cara al partido con el Mirandés del domingo (21.30 horas) en Los Cármenes, probable pareja de Manu Lama tras cumplir sanción por su expulsión con el Deportivo de La Coruña ante la de Loïc Williams por la suya en Ipurua.

