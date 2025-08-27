Faye falta en una sesión con Oscar ya de central

Souleymane Faye faltó en el entrenamiento del Granada este miércoles en la Ciudad Deportiva del club, abierto al completo para los medios de comunicación, por ... mera gestión de carga. La baja del extremo senegalés, que jugó todo el encuentro con el Eibar del pasado viernes, se sumó a la de Baïla Diallo. El lateral izquierdo permanecerá en torno a un mes de baja a falta de parte médico aún. Lo más reseñable de la sesión fue que Oscar Naasei trabajó ya como central de cara al partido con el Mirandés del domingo (21.30 horas) en Los Cármenes, probable pareja de Manu Lama tras cumplir sanción por su expulsión con el Deportivo de La Coruña ante la de Loïc Williams por la suya en Ipurua.

Pacheta apretó a sus futbolistas con un ejercicio de presión a máxima intensidad por grupos antes de diseñar varios partidillos con tres equipos. En el primero se alternaron como comodines Sergio Ruiz, Diego Hormigo y Pedro Alemañ. Como Oscar, también ejerció de central Martin Hongla mientras que Hormigo pasaría más tarde al lateral izquierdo. El entrenador pidió más disparos ante la escasez general de goles, con varias jugadas que acabaron sin finalización, pese a que Shon Weissman se destapó como el máximo anotador de la mañana, 'picado' incluso para decidir a favor de su equipo los empates que le resultaron adversos por el valor doble de según qué dianas.

Además del olfato de Weissman destacaron la calidad de José Arnaiz, con un brillante taconazo de espaldas a lo Guti para el propio israelí; el protagonismo de Stoichkov, muy implicado y probado tras Jorge Pascual; la buena zurda de Pedro Alemañ para la definición incluso; y la intensidad de Gael Joel. Pacheta tuvo un pequeño aparte con Sergio Rodelas tras una pérdida al encarar en uno de los partidillos para pedirle que decidiera mejor. Un nuevo ejercicio de duelos de tres futbolistas contra dos concluyó el entrenamiento.