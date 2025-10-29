El Granada conocerá su próximo rival en Copa el 11 de noviembre

SorteoEl Granada conocerá su próximo rival en Copa el 11 de noviembre
La segunda ronda se jugará en diciembre, del martes 2 al jueves 4
Granada
Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:27
El Granada espera ya nuevo rival en la Copa del Rey, pero tendrá que esperar al martes 11 de noviembre en principio para conocerlo. Ese ... es el día que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene previsto celebrar el sorteo de la segunda ronda según avanzó la cuenta especializada 'Gol sin VAR' y pudo contrastar IDEAL a falta de confirmación oficial.
De acuerdo a la misma, ya no habrá ningún criterio de proximidad geográfica más allá de dividir el país en dos grandes grupos como ocurre con la Primera RFEF. Se jugaría en diciembre, del martes 2 al jueves 4.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión