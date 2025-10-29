Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los futbolistas del Granada se saludan con los del Roda al acabar. LOF

Sorteo

El Granada conocerá su próximo rival en Copa el 11 de noviembre

La segunda ronda se jugará en diciembre, del martes 2 al jueves 4

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:27

Comenta

El Granada espera ya nuevo rival en la Copa del Rey, pero tendrá que esperar al martes 11 de noviembre en principio para conocerlo. Ese ... es el día que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene previsto celebrar el sorteo de la segunda ronda según avanzó la cuenta especializada 'Gol sin VAR' y pudo contrastar IDEAL a falta de confirmación oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  7. 7 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  8. 8 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  9. 9

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  10. 10 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada conocerá su próximo rival en Copa el 11 de noviembre

El Granada conocerá su próximo rival en Copa el 11 de noviembre