Los aficionados del Granada al este de España, y un valiente norteño, aprovechan la visita al Roda

Alrededor de medio centenar de aficionados del Granada al este de España aprovecharon la visita al Roda por la Copa del Rey para reencontrarse con el equipo que aman en la distancia. Entre ellos también estuvo un norteño, Mateo, que recorrió una distancia similar a la que separa la Ciudad Deportiva del Villarreal de Los Cármenes pero desde Pamplona por su cumpleaños pese a entrar a trabajar a las seis de la mañana tras esa misma noche.

«Mi abuelo nació en Algarinejo y me inculcó desde pequeño que fuera del Granada sin permitir que me hablaran de Osasuna, y creo que hice bien en hacerle caso porque el sentimiento que me transmite del equipo es algo mágico para mí y más al vivir a 800 kilómetros», compartió Mateo, que aún tiene pendiente el sueño de ir a Los Cármenes. Dedicado a la mecánica industrial en una fábrica, admira especialmente a Luka Gagnidze al verle «algo especial desde el primer partido, aparte del pelo y del bigote al estilo de los años 80».

Valeriano, con raíces en Diezma pero instalado en Onda desde hace 40 años, acudió junto al hijo al que legó su afición por el Granada y su nombre. «Las visitas al Villarreal suelen ser fastidiosas, pero esta vez disfrutamos. Solemos sufrir en la distancia. El equipo empezó fatal, como para bajar a Primera RFEF, pero ahora va algo mejor», expresaron.

También disfrutaron con el equipo algunos valencianos. Víctor, de Almazora, presume de su granadinismo desde que visitó Los Cármenes en 2013 por un partido precisamente contra el Valencia. «Me enamoré del equipo y de la ciudad, y desde entonces soy rojiblanco a muerte. Sabía que no podrían viajar muchos aficionados hasta aquí, así que me propuse animar todo lo que pude», justificó este admirador de Youssef El Arabi en su día.

Como incondicionales de Loïc Williams asistieron sus amigos Jaime, Marcos, Leyre y Lucía. «Estudiamos juntos en el instituto aquí y mantenemos la amistad; es el mejor amigo que pueda haber, muy buena persona, aplicada y centrada», destacaron. «Ahora está teniendo menos minutos pero confiamos en que acabará siendo titular. Tiene muchas ganas de recuperar su mejor nivel y devolver al Granada a donde se merece, a Primera división, con un gran equipo y un gran entrenador», reseñaron ellos, estudiantes de periodismo que ya pudieron entrevistarle incluso cuando jugaba en el Atlético Paso. «Él nunca pesó en seguir nuestros pasos, ya se veía que podía ser profesional con el fútbol», esgrimieron.

Al Mini Estadi del Villarreal también se acercaron dos futbolistas que la temporada pasada compartieron el Recreativo Granada. Uno de ellos fue Mario González, ahora en el Valencia Mestalla de Segunda RFEF, que no fue finalmente convocado por el primer equipo para el duelo con el Maracena en Los Cármenes; el otro, el delantero Kevlin Henry ahora en el Villarreal 'C'. Por la instalación también se vio a Joselu Moreno, delantero del equipo en la temporada 2017/18 y ahora asistente en el Juvenil B amarillo.

