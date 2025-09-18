Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luka Gagnidze, durante un entrenamiento. Granada CF - Pepe Villoslada

Partido amistoso

El Granada busca una alegría en el Trofeo del Olivo

La previa ·

Los rojiblancos visitan al vecino Real Jaén, recién ascendido a Segunda RFEF, con el aliciente de rodar a fichajes como Gagnidze en La Victoria

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:05

El Granada espera llevarse una alegría de su visita al vecino Real Jaén con motivo del Trofeo del Olivo en La Victoria (20.00 horas ... finalmente por el calor), con entradas de 12 a 32 euros. El equipo que dirige Pacheta se medirá a un rival recién ascendido a Segunda RFEF que aún no ha ganado en sus dos primeras jornadas, al no pasar del empate a cero en Lorca y perder en casa este pasado domingo con el Extremadura por un golazo de falta del motrileño Juanmi Callejón, hermano gemelo del exrojiblanco José.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  4. 4 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  5. 5

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  6. 6 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico
  7. 7 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  8. 8

    Un coche municipal será el transporte escolar para las niñas de la Alpujarra
  9. 9 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  10. 10 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada busca una alegría en el Trofeo del Olivo

El Granada busca una alegría en el Trofeo del Olivo