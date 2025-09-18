El Granada busca una alegría en el Trofeo del Olivo

El Granada espera llevarse una alegría de su visita al vecino Real Jaén con motivo del Trofeo del Olivo en La Victoria (20.00 horas ... finalmente por el calor), con entradas de 12 a 32 euros. El equipo que dirige Pacheta se medirá a un rival recién ascendido a Segunda RFEF que aún no ha ganado en sus dos primeras jornadas, al no pasar del empate a cero en Lorca y perder en casa este pasado domingo con el Extremadura por un golazo de falta del motrileño Juanmi Callejón, hermano gemelo del exrojiblanco José.

Pacheta espera que sus futbolistas recuperen la confianza con goles para una victoria que aún se resiste en competición. El partido presentará además el aliciente de rodar a fichajes recientes como Luka Gagnidze, que protagonizó un debut prometedor contra el Leganés en Los Cármenes. También cabe imaginar que tenga minutos Rubén Alcaraz, el último en incorporarse, con la duda de si el entrenador querrá probar también ya a Baïla Diallo tras perderse las cuatro últimas jornadas del campeonato.

Sí resulta previsible que tengan nuevas oportunidades los recreativistas habituales en la dinámica del primer equipo, sobre todo el canterano granadino Samu Cortés, que dejó detalles interesantes este pasado domingo, así como Gael Joel y Pere Haro como laterales.