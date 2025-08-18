Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trigueros y Lama, con caras de circunstancias tras el primer gol rival . J. M. B.

La resaca

Un Granada que arrastra errores del pasado con la Liga en marcha

El equipo, ante el peor inicio como local en Segunda de su historia

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:32

1. Lo real irrumpió con mayor crudeza que la soporífera preparación y sumó un nuevo récord negativo para el actual proyecto del Granada. El equipo ... obtuvo su peor estreno como local de toda su historia en Segunda división. El inapelable 1-3 ante del Deportivo de La Coruña pudo ser más sangrante a poco que los gallegos hubieran afinado más con la espada ante Luca Zidane y sus compañeros, que también obstaculizaron lo suyo, pero que quedaron desguarnecidos, sobre todo tras la expulsión de Manu Lama, aparatoso en una falta en campo contrario ya con una amarilla previa en la chepa por protestar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  2. 2 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  3. 3

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  4. 4

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  5. 5 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  6. 6

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  7. 7 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  8. 8

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»
  9. 9

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  10. 10

    Una madrugada de pánico en la feria: «Teníamos las llamas de 25 metros encima»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un Granada que arrastra errores del pasado con la Liga en marcha

Un Granada que arrastra errores del pasado con la Liga en marcha