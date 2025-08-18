Un Granada que arrastra errores del pasado con la Liga en marcha

1. Lo real irrumpió con mayor crudeza que la soporífera preparación y sumó un nuevo récord negativo para el actual proyecto del Granada. El equipo ... obtuvo su peor estreno como local de toda su historia en Segunda división. El inapelable 1-3 ante del Deportivo de La Coruña pudo ser más sangrante a poco que los gallegos hubieran afinado más con la espada ante Luca Zidane y sus compañeros, que también obstaculizaron lo suyo, pero que quedaron desguarnecidos, sobre todo tras la expulsión de Manu Lama, aparatoso en una falta en campo contrario ya con una amarilla previa en la chepa por protestar.

2. Lejos de resetear con respecto a las dos últimas temporadas, ambas fallidas tras bajar de Primera y estancarse de nuevo en la división de plata sin siquiera disputar el 'play off', el club arrastra graves errores de planificaciones pasadas con la Liga en marcha, lastrado en su economía, sin explicación pública del porqué de tanto exceso en el límite salarial cuando se pregonó, en el informal desayuno informativo con el que se cerró el pasado curso ante los periodistas, que el Granada no tenía la necesidad urgente de traspasar futbolistas.

3. Hay sentencias que convendría exponerlas con luz y taquígrafos, aunque hubiera testigos de sobra. Con lo de Gonzalo Villar no fue suficiente. Tampoco hay visos de una comparecencia que aclare algo. La 'portavocía', limitada, recae en Pacheta.

4. Ha habido ventas millonarias de jugadores en estos años recientes –alguna sobrevenida como la de Samu–, pero también muchas inversiones fallidas, una merma considerable en los ingresos televisivos al no subir y la pérdida del seguro del descenso que reciben las entidades para compensar las caídas desde la élite en el primer ejercicio. También, impagos de un patrocinador que afectan a una 'ecuación' que resuelve LaLiga con una reglamentación algo confusa para el profano y que otros regatean con hábiles subterfugios.

5. El Granada ya es uno más en la categoría en ciertos aspectos, pero no tiene limpia su era y esto acarrea graves consecuencias en el ámbito financiero debido a la lentitud en sus salidas, abortadas algunas por motivos ajenos a los propios dirigentes rojiblancos, pero que suponen poco atenuante en este ámbito tan exigido. Nadie espera a nadie y se les ha venido el aparejo a la barriga.

6. Los rojiblancos muestran problemas gravísimos y todavía se desconoce cómo reaccionarán ante ellos quienes lo comandan de aquí al cierre del mercado estival, una posta intermedia a la que llegarán tras tres jornadas disputadas. El entorno es testigo de sus acciones y elige distintos métodos de crítica, queja o protesta, más o menos ruidosos, por ahora poco masivos, pero la influencia es limitada mientras la propiedad actual –aun intervenida por LaLiga desde hace un tiempo debido a los desbarajustes de algunos ejecutivos chinos– tiene un control casi total en el ámbito accionarial. Sin comprador alternativo, poco puede cambiar. Son como las lentejas; se comen o se dejan, pero es lo que hay.

7. Ante ello, solo queda esperar que la cúpula de mando sea capaz de arreglar, como poco, el desaguisado de las inscripciones y que cierre un plantel acorde para competir con dignidad. Todo lo que no sea esto someterá a un escenario de sufrimiento injusto a una masa social creciente y fiel, como ha demostrado en la campaña de abonos, aunque de reivindicaciones aisladas hasta la fecha a movimientos en las previas de partidos y a ciertos cánticos de censura durante los encuentros. Granada todavía no es Valencia, aunque allí las manifestaciones también sean inocuas.

8. Marcar un objetivo ambicioso sería contraproducente hoy en día. Pacheta bastante tiene con armar una alineación de garantías con lo que hay y interprete más o menos su idea de fútbol, que es atractiva pero con riesgos. Sin embargo, en este deporte hay aspectos que se escapan de la pizarra del entrenador y que se relacionan con el talento y la confianza. Sin ambos fundamentos, poco se puede compensar, aunque procure un vestuario unido y todavía ilusionado. Ni siquiera su positivismo y saber estar pueden ocultar que necesita refuerzos y quitarse algunas caras de vista.

9. El jueves el equipo se desplaza al País Vasco y el viernes juega en Ipurua, campo hostil por antonomasia de un tiempo a esta parte. El grupo ya trabajaba desde este domingo, pero la incertidumbre no se disipa. Aunque está plagado de futbolistas por desarrollar, lo preocupante es el nivel errático mostrado por integrantes que costaron un dineral, como Hongla –aun con su gol–, Weissman o Stoichkov.

10. Del Recreativo Granada salieron meritorios como Pablo Sáenz, Sergio Rodelas u Oscar Naasei que quieren ser realidades, pero la mata de la cantera ya no es tan prolífica y los nuevos brotes aún están muy verdes. El contexto es alarmante.