Ferreras: «Nos faltó convencimiento y energía; fue algo mental»

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, lamentó que a su equipo le faltara «convencimiento y energía» durante la derrota con el Sevilla en la ... Ciudad Deportiva del club. «Fue uno de esos partidos en los que se hace difícil sacar conclusiones, más allá de lecturas tácticas. Tuvimos ratitos pero fue raro; no estuvimos finas con balón, con pérdidas tontas, y tampoco en la presión. Sufrimos en la primera parte y ya en la segunda vimos que teníamos que darle la vuelta al partido rápido y eso nos desdibujó la idea que teníamos en la cabeza, sin elaboración por dentro para generar ocasiones más claras. Achaco la derrota a un tema mental, y lo más importante ahora es calmar al equipo; esto es muy largo y no podemos perder el foco de quienes somos», pidió.

Irene Ferreras no se mostró tampoco «preocupada en exceso» por los dos goles encajados a balón parado. «Cuidamos esos detalles y no veníamos sufriéndolo más allá de alguna acción puntual, pero pondremos mucho más el foco ahí. Tenemos que estar más atentas porque no podemos conceder esos goles», concedió. Sí defendió con todo la disposición con tres centrales y dos carrileras: «Llevamos trabajando con ese sistema desde el partido con la Real, pero siempre digo que los comportamientos están por encima de las estructuras. La derrota fue una cuestión más bien de confianza».

La entrenadora del Granada no echó más cuentas tampoco a las acciones polémicas que tuvo el duelo, incluida la posible expulsión de Sonya Keefe. «Me fío de lo que me dicen mis futbolistas y de la de Sonya ni me di cuenta. Cada uno juega sus cartas como considera», se encogió, aunque sí aprovechó para censurar «que el partido fuera tan interrumpido» sin achacarlo al VAR. «El videoarbitraje es positivo porque hace algo más de justicia, y hay que saber jugar con esas interrupciones para aprovecharlas con nuestras intervenciones, pero poco a poco se irá puliendo y solo podemos pedir a las árbitras que piten en función de lo que ven confiando en el trabajo del estamento porque tienen un papel muy difícil este año con esta nueva herramienta. Los equipos somos los primeros que paramos el juego cuando nos interesa», reflejó.

Ferreras se congratuló por la asistencia de la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez. «Es un placer que venga; siempre tenemos la puerta abierta para quien quiera venir a ver nuestro fútbol. Es de agradecer que nos tenga en cuenta», expresó. Más satisfecha aún la dejó la vuelta de Vera Molina tras el Mundial sub-17, revulsiva durante la segunda parte contra el Sevilla: «Fue de lo más positivo que saco; hizo un partido más que interesante. Nos dio el recorrido por dentro que nos venía faltando con la marcha de más que siempre lleva, con su desparpajo para ofrecerse, y fue una pena que su intervención no nos bastara para cambiar el marcador pero nos dio minutos de calidad y me los llevo para el futuro».

Yoli Sierra

Entre las futbolistas compareció Yoli Sierra. «Nos faltó chispa y el Sevilla fue superior en los duelos; debimos aprovechar que ellas venían de viajar en la Copa. No todos los partidos serán perfectos, pero el trabajo sigue siendo bueno y fuimos a marcar en todo momento», esgrimió la central del Granada. «El primer gol fue una muy buena acción del Sevilla y en el segundo había otro balón dentro del campo. Sabíamos que ellas eran muy buenas a balón parado, pero fuimos contundentes. Trabajaremos para no encajar más goles así», asumió.

«Desde el campo se hace difícil ver las acciones polémicas que hubo, y las árbitras tienen un papel complicado. Nos centramos en controlar lo 'controlable', pero para mí pudo haber penalti sobre María Barquero», opinó Sierra. Ni ella ni sus compañeros fueron ajenas a la presencia de Sonia Bermúdez sin que supusiera una motivación adicional: «Para cualquier jugadora supone una motivación ir con su selección, pero nosotras siempre damos el 100% por defender este escudo por lo que representa sobre todo».

Por último, Sierra recalcó que su adaptación al Granada está siendo «muy buena». «La posibilidad de venir me hizo muy feliz desde que la supe, y ya no solo por la referencia de Alexia (Fernández, también cedida por el Atlético la temporada pasada) sino porque cualquier jugadora querría venir aquí por el club y la ciudad. Esforzarme en los entrenamientos que mis compañeras dieran el 100% cuando no jugaba me permitió estar preparada para cuando Irene cambiara el sistema con la línea de cinco», reseñó.

Una de sus motivaciones al firmar fue coincidir con la capitana Lauri Requena, homenajeada al convertirse en la futbolista con más partidos de la sección femenina con 340. «Cualquier jugadora que conozca un poco el fútbol femenino moriría por poder compartir vestuario con Lauri aunque fuera un día. Siempre seguí al Granada y es un privilegio total poder hacerlo. Intento aprender de cada detalle que nos cuenta en el día a día», reconoce.