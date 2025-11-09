Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Irene Ferreras da indicaciones a Jujuba durante el partido. José Miguel Baldomero
Entrenadora del Granada femenino

Ferreras: «Nos faltó convencimiento y energía; fue algo mental»

Sala de prensa ·

«Lo más importante ahora es calmar al equipo; esto es muy largo y no podemos perder el foco de quienes somos», pide

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, lamentó que a su equipo le faltara «convencimiento y energía» durante la derrota con el Sevilla en la ... Ciudad Deportiva del club. «Fue uno de esos partidos en los que se hace difícil sacar conclusiones, más allá de lecturas tácticas. Tuvimos ratitos pero fue raro; no estuvimos finas con balón, con pérdidas tontas, y tampoco en la presión. Sufrimos en la primera parte y ya en la segunda vimos que teníamos que darle la vuelta al partido rápido y eso nos desdibujó la idea que teníamos en la cabeza, sin elaboración por dentro para generar ocasiones más claras. Achaco la derrota a un tema mental, y lo más importante ahora es calmar al equipo; esto es muy largo y no podemos perder el foco de quienes somos», pidió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  5. 5 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  6. 6

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  7. 7 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  8. 8 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  9. 9

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  10. 10 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ferreras: «Nos faltó convencimiento y energía; fue algo mental»

Ferreras: «Nos faltó convencimiento y energía; fue algo mental»