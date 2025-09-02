Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carlos Neva, en una imagen de archivo. Pepe Marín
Mercado

El exgranadinista Carlos Neva recala en el Albacete junto a Vallejo, Mariño y Puertas

Otro antiguo rojiblanco como Yangel Herrera ficha por la Real Sociedad | Segunda división goza de múltiples movimientos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:53

La jornada final de la ventana estival de fichajes estuvo marcada por el pase del exrojiblanco Carlos Neva al Albacete. El antiguo capitán nazarí recaló ... en el Carlos Belmonte para continuar su carrera, donde coincidirá con los antiguos rojiblancos Jesús Vallejo, Diego Mariño y Antonio Puertas. Otro 'ex' como Yangel Herrera se marchó a la Real Sociedad desde el Girona entre otros muchos movimientos.

