El exgranadinista Carlos Neva recala en el Albacete junto a Vallejo, Mariño y Puertas

La jornada final de la ventana estival de fichajes estuvo marcada por el pase del exrojiblanco Carlos Neva al Albacete. El antiguo capitán nazarí recaló ... en el Carlos Belmonte para continuar su carrera, donde coincidirá con los antiguos rojiblancos Jesús Vallejo, Diego Mariño y Antonio Puertas. Otro 'ex' como Yangel Herrera se marchó a la Real Sociedad desde el Girona entre otros muchos movimientos.

En Segunda, el Zaragoza fue de los más activos con las llegadas de Akouokou, Kenan Kodro, Martín Aguirregabiria y Esteban Andrada. También el Mirandés con Pablo López, Hugo Novoa, Alberto Marí y Etienne Eto'o. El Cádiz firmó a Pelayo Fernández, Camara y Efe Aghama –del Ceuta–. El Racing, al medio Gustavo Puerta y al zaguero Facu González. El atacante Thalys llegó al Almería y el Sporting se hizo con el extremo Óscar Cortés. El Córdoba logró a Jan Salas para la medular.

Un granadino recaló en la Cultural Leonesa: el extremo Paco Cortés, en préstamo desde el Levante, que coincidirá con el también futbolista de la provincia Diego Collado. El atacante Rubén Sobrino fue la guinda del conjunto castellanoleonés como agente libre. También llegó el delantero Adam Jakobsen al Castellón traspasado desde el fútbol sueco y con cinco campañas de contrato. El centrocampista Efe Akman acabó en el Andorra tras salir del Galatasaray turco y firmó hasta 2029.

El Ceuta firmó a Samuel Obeng, delantero del Wydad Casablanca, equipo que disputó el pasado Mundial de Clubes. El ghanés pasó en el pasado por el Oviedo o el Huesca. El Valladolid se reforzó con el extremo Sergi Canós en calidad de cedido desde el Valencia y el atacante Peter Federico, también cedido por parte del Getafe.

Antony, al Betis

En Primera, Antony regresó al Betis por la puerta grande. Llegó traspasado del Manchester United a cambio de 22 millones de euros y fue recibido en la capital andaluza por miles de aficionados. A su vez, los béticos también anunciaron a Sofyan Amrabat, mediocentro marroquí cedido desde el Fenerbahçe. Su rival también vivió una última jornada vibrante, con la marcha de Lodi Lukebakio al Benfica y las llegadas del centrocampista Batista, el defensa Fabio Cardoso y el delantero Alexis Sánchez para tratar de recomponer la plantilla del Sevilla.

La Real Sociedad también anunció el traspaso de Carlos Soler desde el PSG. Medios vinculados a los 'txuri urdin' cifran la operación en seis millones por el 50% de sus derechos. Consulta el resto de movimientos en el directo de IDEAL del último día de mercado.