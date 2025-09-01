Última jornada del mercado de fichajes
Te contamos todas las novedades de última hora en el cierre de Primera y Segunda
R. Lamelas | J. I. Cejudo | Á. Mengíbar
Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:31
Frentes abiertos
El Granada afronta el último día de mercado con varios frentes abiertos tanto en el capítulo de salidas como en el de llegadas. Apunta a deshacerse de Shon Weissman y Martin Hongla para liberar masa salarial con la que escribir a nuevos refuerzos. Así está la situación.
Último día
¡Buenos días, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo de IDEAL. Hoy concluye el mercado veraniego de fichajes, con el Granada pendiente de cerrar sus últimas incorporaciones para reforzar su plantilla y revertir la situación deportiva que deja al conjunto de Pacheta como colista de Segunda con cero puntos en tres jornadas. A lo largo de las próximas horas repasaremos todos los movimientos de las principales ligas. ¡Arrancamos!
