Robert Moreno acaba destituido en Rusia

Entrenador 'ex' del GranadaRobert Moreno acaba destituido en Rusia
«La mentalidad española no le ayudó al tratar a los futbolistas como si fueran del Barcelona», justifica el presidente del Sochi
Granada
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:58
Robert Moreno acabó destituido en Rusia como entrenador del Sochi cinco días después de que una derrota de su equipo terminara con su hospitalización debido ... a una crisis hipertensiva. Quien fuera técnico del Granada durante la temporada 2021/22 perdió el puesto al sumar su equipo un único punto de los 21 posibles en el comienzo del curso tras salvar la categoría para el presente ejercicio por el descenso administrativo de otro equipo.
«La mentalidad española no le ayudó al tratar a los futbolistas como si fueran del Barcelona; la tradición deportiva es diferente en Rusia, donde son como hijos», justificó el presidente del Sochi, Boris Rrotenberg, en declaraciones al diario Spport-Express. «Lo intentó, pero todos podían ver que la temporada estaba siendo un fracaso al no cumplir los objetivos marcados», añadió.
