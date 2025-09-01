Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Robert Moreno, cabizbajo durante su etapa como entrenador del Granada. Pepe Marín

Entrenador 'ex' del Granada

Robert Moreno acaba destituido en Rusia

«La mentalidad española no le ayudó al tratar a los futbolistas como si fueran del Barcelona», justifica el presidente del Sochi

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:58

Robert Moreno acabó destituido en Rusia como entrenador del Sochi cinco días después de que una derrota de su equipo terminara con su hospitalización debido ... a una crisis hipertensiva. Quien fuera técnico del Granada durante la temporada 2021/22 perdió el puesto al sumar su equipo un único punto de los 21 posibles en el comienzo del curso tras salvar la categoría para el presente ejercicio por el descenso administrativo de otro equipo.

