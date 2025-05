Esperas desde casi media noche por las entradas del Racing - Granada

Juan Antonio Estévez, originario de Ávila pero en la provincia desde hace 40 años, fue el primero en conseguir su entrada física en las taquillas ... de Los Cármenes para el partido del Granada en Santander. El partido, que se disputará el domingo uno de junio a las 18.30 horas ante el Racing Club, una verdadera final en la que el conjunto rojiblanco garantizará estar en puestos de 'play off' si gana.

Alrededor de 40 seguidores esperaban con ilusión la apertura de las taquillas del estadio. A las 1.30 de la madrugada, Juan Antonio Estévez plantó su silla en la cola. NO quería perderse este encuentro. Él se quedó sin pase para el desplazamiento a Málaga tras esperar desde las seis de la mañana y tenía claro que esta vez iba a acompañar a su equipo. «Nací en Ávila, llevo más de 40 años aquí y soy abonado; me encanta el fútbol. Este partido no quería perdérmelo, iba a sacar entrada sí o sí», comenzó Estévez. «Voy a sacar dos entradas, una para mí y otra para un amigo. Vamos a ir en los autobuses que pone el club. Va a ser una paliza pero merecerá la pena», añadió. También habló sobre el nuevo entrenador del Granada. «Confío en Pacheta, me gusta su carácter. Se ve que es un tío valiente, vamos a ascender con él», finalizó este granadinista con entusiasmo.

Mari Carmen Jiménez y Sonia, su sobrina, fueron las segundas en conseguir las entradas. «Llegamos a las 12 de la noche, pero como no había nadie nos quedamos en el coche. Cuando vimos a este hombre ponerse en la cola fuimos rápidamente y nos pusimos detrás de él. Vengo desde Jaén y mi sobrina estudia Medicina aquí en Granada. En el partido del Málaga también nos quedamos sin entradas así que por eso teníamos tantas ganas de este partido», contó Jiménez.

Los terceros en la cola ya eran reincidentes en desplazamientos. Fran Peinado y Laura Garrido acompañaron a su equipo a Málaga, Albacete o Cartagena, entre otros. «Llegamos a las dos y media y pensábamos que iba a haber más gente, pero siendo el partido tan lejos es normal que hayamos venido unos pocos locos», relató Peinado.

La afición granadinista se mantiene fiel a su equipo. Con un ambiente optimista para lograr el objetivo, el próximo sábado a las 23 horas partirán en los buses del club hacia Santander con su camiseta y bufanda rojiblanca sin importar las horas de viaje. Solo tienen un objetivo: animar a su equipo para conseguir el ascenso a Primera.