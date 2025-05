Sergio Ruiz: «Hay que ir con máxima confianza y saber que solo nos vale ganar»

Rafael Lamelas Granada Miércoles, 28 de mayo 2025, 13:15 Comenta Compartir

Sergio Ruiz, jugador cántabro del Granada CF, se manifestó en rueda de prensa sobre el partido de este domingo ante el Racing de Santander, en el que militó en su día.

SITUACIÓN: «Creo que estamos con ilusión y ganas, muy motivados. Si nos dicen hace dos o tres semanas que estaríamos en esta situación, no nos lo habríamos creído. Dependemos de nosotros mismos, así que que hay que ir con la máxima confianza y saber que solo nos vale ganar».

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL RACING: «Sus últimos resultados no han sido buenos, pero la trayectoria del año sí lo ha sido. El ambiente que se ha respirado allí ha sido espectacular. La afición ha estado con ellos, lleando el campo, con una atmósfera fantástica. Estarán dolidos por el último resultado, pero tienen argumentos suficientes para ponernos las cosas difíciles. Tenemos que ganar porque a ellos les vale el empate».

CÓMO ES EL RACING: «Es un equipo atrevido de tres cuartos hacia delante, desequilibrante. Tiene buenos números en cuanto a goles, practica un juego de ataque. Será un partido divertido, abierto, con ocasiones para ambos equipos. Por el estilo de juego de ellos, seguro que saldrán a ganar, es su forma de jugar. Será un gran espectáculo. Pero también tenemos argumentos para la victoria».

SENTIMIENTO CÁNTABRO: «Es un partido especial. Estarán mi familia y amigos. Será de máxima tensión, pero intentaré disfrutar al máximo en un partido encuentro. Tiene todos los ingredientes».

SITUACIÓN PERSONAL: «Siendo sincero, me sorprendió mi suplencia. Me pareció raro porque habia jugado en Riazor y habíamos ganado. El fútbol es así. El míster mira por lo mejor, somos 25 y entiendo que tiene su partido en la cabeza, quizás con otros jugadores que le convenían más para ese encuentro. Quiero jugar todo, no estuve contento, pero entiendo la situación. Todos seremos importantes».

CHARLA CON PACHETA: «Solo hemos hablado en términos generales, no a nivel particular. Al míster le gustaría tener más matices con los jugadores, pero es un momento para charlas genéricas. Nos pide que confiemos en nosotros mismos, que seamos alegres, atrevidos, valientes, presionar alto, llegar a portería. Nos ha dado esa energía que necesitábamos, un cambio de aires. Ser positivos. Depender de nosotros, tal y como se había desarrollado todo, es positivo«.

QUÉ HA CAMBIADO CON PACHETA: «Es normal el cambio. Llega un nuevo entrenador, con energía extra, lo que enchufa a todo el mundo. Somos un poco más valientes, con una presión más alta, pero los jugadores somos los mismos. Creo que la línea era buena y ojalá nos metamos en 'play off' porque hay argumentos para ascender«.

FAVORITISMO Y AFICIONADOS: «Está igualado. Ellos juegan en casa y les vale el empate, pero no llegan en su mejor momento. Nosotros sí. Yo quiero que ganemos nosotros. Respecto a la afición, agradecido una vez más después de los últimos partidos. En un viaje crucial, están con nosotros. Les pido que nos ayuden porque les necesitamos. Espero que el viaje merezca la pena».

GOL DEL ELDENSE: «Pasamos de desolación a la tensión, llegando después al éxtasis. Así vivimos el gol de ellos. Era complicado todo, pero se dio lo que hacía falta en esos instantes finales. Nos dio ese punto de depender de nosotros».

Temas

Granada CF