Sergio Ruiz (El Astillero, Cantabria 1994) es uno de esos futbolistas del Granada a los que les costó especialmente asumir el descenso a Segunda división ... tras debutar en Primera. El centrocampista fue uno de los artífices del ascenso con Paco López y ahora, convertido ya en uno de los capitanes, no se plantea otro escenario que el de volver a jugar como rojiblanco en la máxima categoría la temporada que viene. Lo firma a través del 'play off' pero no descarta ni la promoción directa de aquí al final.

–Volver a ganar lejos de Los Cármenes dos meses y medio después debió ser un alivio.

–Lo necesitábamos después de encadenar varias victorias en Los Cármenes con derrotas fuera, con la presión de no fallar en casa para que no se nos fuera el 'play off'. El de Albacete no fue un partido brillante, pero estuvimos bien colocados como bloque, sin conceder ocasiones claras ni cometer errores, y la calidad que tenemos arriba con la salida luego de individualidades como las de Stoichkov y Trigueros nos da ventaja sobre el resto de equipos.

–Todavía hay margen de mejora en el rendimiento fuera...

–Por supuesto, y somos críticos, pero el Albacete tiene un buen equipo y en casa venía haciéndose fuerte. Dentro de que fue un partido igualado, competimos bien y aprovechamos nuestra ocasión para decantarlo hacia nuestro lado con la 'suerte' de marcar el segundo tan rápido luego. Después ya no sufrimos.

–¿Qué cree que le viene ocurriendo al equipo a domicilio? Ya pasó algo parecido en Segunda hace dos temporadas.

–Quizás en Los Cármenes nos respeten más los rivales y nos cedan más protagonismo, y fuera, en cuanto te cuesta un poco encadenar resultados positivos, lo saben y se crecen. Cometimos errores puntuales en partidos tan igualados como el de Albacete que nos costaron goles y derrotas porque ya se hacía difícil remontar.

–Esos errores son siempre fuera...

–Dominar más en casa los hace menos probables y te da mayor margen para corregirlos, pero es cierto que esos golpes también nos venían pesando mentalmente sobre todo fuera. Nos pasó un poco de factura, pero en casa sí dimos la cara y sacamos adelante partidos en los que sabíamos que todo pasaba por ganar o ganar. Hacerlo en Albacete nos vendrá muy bien de cara a lo que queda.

–En el Carlos Belmonte ejerció de ancla en un trivote, y Fran Escribá admitió arrepentirse de no haberle empleado ahí con más frecuencia para desplazar a Martin Hongla como volante.

–Me siento bien ahí personalmente, aunque también me gusta tener mi recorrido. Ya se vio en el gol que Martin tiene mucho poderío y quizás para ser pivote haga falta un jugador más posicional, pero a mí me gusta ese rol y creo que puedo hacerlo bien. La variedad en la plantilla ayuda a que podamos jugar de distintas formas y con diferentes sistemas.

–¿En qué beneficia al equipo jugar con tres en el medio?

–Nos hace más compactos como bloque, sobre todo fuera de casa. Permite a los interiores saltar un poco más adelante a la presión y al pivote, ayudar en la salida desde atrás y a defender. Si el rival juega con tres y nosotros salimos con dos, terminamos sufriendo por una cuestión numérica; con dos delanteros, sin embargo, tenemos más presencia en el área.

–Lo cierto es que llegan al tramo decisivo de la temporada con más efectivos que nunca.

–El otro día hablamos en el vestuario que se notaba en la intensidad de los partidillos en los entrenamientos. Creo que va a ser muy importante; nos da otra chispa. Tener a jugadores como Stoichkov y Trigueros en el banquillo, así como a Bastón, Shon (Weissman) o Diao incluso, nos hace apretar a todos en el día a día porque luego aportan mucho jueguen lo que jueguen. Es muy positivo que el míster tenga tantos problemas ahora para hacer la alineación.

–Ahora no hay debate por la lesión de Luca Zidane, pero también hubo alternancia bajo palos con Diego Mariño. ¿Qué agradecen más de cada uno?

–Los dos lo hacen bien cuando salen. Es verdad que Luca te da algo más de juego con el pie de cara a elaborar desde atrás, pero Diego está siendo muy fiable. Cualquiera puede ser titular.

–¿Cuánto cree que le debe el equipo a Fran Escribá después del mal inicio con Guille Abascal?

–Tuvimos pocas jornadas con Guille y, viéndolo con perspectiva, creo que algunos resultados fueron engañosos y que merecimos más puntos. Es parte del fútbol, y cuando un entrenador no termina de funcionar, acaba saliendo desafortunadamente. Le agradecemos lo que hizo, porque hicimos una muy buena pretemporada y es un buen entrenador, y ojalá sea Fran quien nos devuelva a Primera.

–¿Por qué les cuesta tanto adaptarse a Segunda división a grupos que mantienen a tantos futbolistas de Primera como pasa también en Almería y Cádiz?

–Es una buena pregunta. Quizás cueste ensamblar los bloques de nuevo, y la Segunda es muy distinta a la Primera, con más igualdad entre los equipos y partidos más broncos y competidos. Todos estaremos ahí metidos hasta el final porque creo que no hay nada decidido; ni los dos puestos de ascenso directo. Siete jornadas son muchas todavía. Confío en que la experiencia del ascenso anterior y de haber estado ya en Primera nos beneficie respecto a otros equipos como el Mirandés, por ejemplo, en una pelea que no le es 'natural' pese hacer méritos.

–Volverán a verse muy arropados por la afición en Cartagena. ¿Se nota en el campo?

–Mucho, la verdad, y más poniéndonos en su piel después de los últimos resultados fuera. Impacta que aun dándole esos disgustos nos sigan apoyando, y habla muy bien de ella. En Albacete le demostramos que estamos ahí y que queremos conseguir el ascenso. Ojalá vuelvan a viajar todas las personas posibles y hacer un 'mini Los Cármenes' allí.

–¿Qué razones les da?

–Que estamos muy vivos; estas dos últimas victorias nos han dado mucha energía. Les pedimos que confíen porque ahora llega lo más bonito y vamos a dar la cara en el tramo decisivo. Tenemos muchos argumentos.

–¿Qué dificultades puede oponer un rival ya descendido?

–Lo 'normal' es que cada uno haga la guerra por su cuenta para dar buena imagen y buscar contratos para la temporada que viene, al menos durante el principio o hasta que encajen un gol. Intentarán aprovechar sus virtudes y será complicado.

–El equipo sí parece haberle retomado la medida a Los Cármenes, con tres victorias consecutivas. Y todavía tiene que visitarles el Elche.

–Hace dos temporadas fue una de las claves. Es fundamental hacer de nuestra casa un fortín para que los demás equipos asuman la derrota aquí y luego hacer los deberes fuera.

–Entre las salidas pendientes está la última con 'su' Racing.

–Lo malo es que queda mucho, con muchos enfrentamientos entre los de arriba todavía, y puede no ser ni decisiva ni servir para nada tanto para lo bueno como para lo malo si no hacemos bien las cosas antes. Ojalá sea un partido bonito y que podamos acabar subiendo los dos o entrar en 'play off' al menos. Intento seguirle bastante, y guardo buena relación con mucha gente que continúa dentro, de los jugadores al presidente. Yo viví allí una etapa mala en el club, y ver tanta ilusión ahora en el ambiente se me hace muy bonito. Son un buen equipo, que juega muy bien, y espero que no les puedan la presión ni los fantasmas como sí les pasó la temporada pasada.

–¿Se atreve con una porra de final de temporada? ¿Qué clubes ascienden directos, cuál por 'play off'...?

–Por querer, quiero que subamos directos nosotros, pero somos realistas y sabemos que es muy difícil. Últimamente veo muy fuerte al Elche, pero tiene que venir a Los Cármenes todavía entre otros duelos duros. Somos ocho los equipos que están peleando arriba y el que pierda dos o tres de los enfrentamientos directos que quedan puede pasar del ascenso directo a quedarse fuera del 'play off' incluso, y al contrario en nuestro caso. Firmo subir a Primera división por la vía que sea.