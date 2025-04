–Ya es uno de los capitanes, aunque todos eleven a Carlos Neva.

–Casi sin darme cuenta soy ya uno de los veteranos del ... equipo (ríe). Estoy orgulloso de llevar ya tres temporadas aquí. Intento ayudar al equipo con mi forma de ser, fomentando la unión y dando la cara cuando las cosas van mal para motivar al resto a seguir hacia delante. Sabemos lo que significa Carlos tanto dentro como fuera, como el último futbolista de aquella etapa dorada en Europa a la que creo que se le dará aún más valor con el tiempo, pero tanto Lucas (Boyé) como yo intentamos aportar nuestro granito de arena.

–¿Le estimula la posibilidad de ser incluso el primer capitán la temporada que viene aunque pueda ser en Segunda?

–Claro, aquí soy feliz. Estoy cómodo tanto a nivel deportivo como familiar. Me queda otra temporada de contrato y tengo en mi mente cumplirla. Ojalá pueda ser en Primera división, porque no quiero ni pensar que sigamos en Segunda, pero ya veremos.

–¿Le costó digerir la vuelta a Segunda tras debutar en Primera?

–Sí, por supuesto; todos queremos lo mejor para nuestras carreras, y cuando 'tocas' Primera división no quieres volver a Segunda, evidentemente. Para lo bueno y para lo malo existen los contratos; entendí la postura del club, como el club la mía, y al final decidimos que me quedara y lo hice contento aunque ojalá pueda jugar en Primera muchas temporadas en lo que me queda de carrera, como lo desean todos.

–Tiene un hijo granadino y ese arraigo debe estar ahí.

–Lo recordaré siempre. Esta ciudad ocupa ya un hueco muy especial para mí y ojalá pueda seguir aquí muchos años.